Борьба с фейками – один из вызовов: СМИ России и Китая ищут единый медиакод

Блокировка более 40 аккаунтов медиагруппы «Россия сегодня» в TikTok после американских санкций едва ли не самый яркий пример, который прозвучал на медиасессии форума «РОСТКИ» в Казани. Представители российских и китайских СМИ обсуждали, каким должен быть общий медиакод, и сошлись на том, что доверие важнее зарубежных платформ.

Круглый стол организовало «Татмедиа». За столом собрались «Интерфакс», ТАСС, «Россия сегодня», «Газпром-Медиа Холдинг», ИА «Татар-информ» и около 20 китайских медиа, включая блогеров. Руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал, что делегации уже ездили друг к другу в гости, а теперь «есть чем поделиться».

Заместитель гендиректора «России сегодня» Дмитрий Горностаев предложил взять за основу четыре принципа: информационный суверенитет, доверие, ответственность и непрерывное сотрудничество. Он заметил, что и Россию, и Китай постоянно атакуют ложными нарративами, а зарубежные площадки могут внезапно отключить СМИ. Пример — блокировка десятков аккаунтов в TikTok после введения санкций.

Генсек Федерации экономических СМИ Китая Цзян Шанъюань призвала медиа помогать малому и среднему бизнесу: поток информации запускает капитал, логистику и таланты. Заместитель директора бюро «Синьхуа» Ван Цзокуй описал общий код через образы «красного цвета», «развития» и «дружбы». А Николай Касьянов из «Интерфакса» напомнил про вековые связи двух стран.