В докладе о запрете соцсетей для детей в Австралии нашли следы ChatGPT

Доклад, на основе которого в Австралии ввели запрет на соцсети для детей до 16 лет, оказался с ошибками. Его авторы использовали ChatGPT для редактирования текста, но отрицали это, пока журналисты не нашли в файлах скрытые метки чат-бота.

Ошибки касались главы о технологиях проверки возраста. Там вместо реальных научных статей были указаны ссылки, которые вели в никуда или не соответствовали заявленному содержанию. Некоторым авторам приписали работы, которые они никогда не писали.

Газета The Guardian обратилась за комментарием в ACCS. Сначала организация всё отрицала, но позже признала, что ИИ помогал «сокращать формулировки». При этом там настаивают: ссылки проверяли люди, а ошибки назвали «случайностью».

Правительство Австралии заявило, что изучит ситуацию. Доклад обошёлся налогоплательщикам в 3,48 миллиона австралийских долларов.