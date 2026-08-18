Технологии

В докладе о запрете соцсетей для детей в Австралии нашли следы ChatGPT

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Доклад, на основе которого в Австралии ввели запрет на соцсети для детей до 16 лет, оказался с ошибками. Его авторы использовали ChatGPT для редактирования текста, но отрицали это, пока журналисты не нашли в файлах скрытые метки чат-бота.

Ошибки касались главы о технологиях проверки возраста. Там вместо реальных научных статей были указаны ссылки, которые вели в никуда или не соответствовали заявленному содержанию. Некоторым авторам приписали работы, которые они никогда не писали.

Газета The Guardian обратилась за комментарием в ACCS. Сначала организация всё отрицала, но позже признала, что ИИ помогал «сокращать формулировки». При этом там настаивают: ссылки проверяли люди, а ошибки назвали «случайностью».

Правительство Австралии заявило, что изучит ситуацию. Доклад обошёлся налогоплательщикам в 3,48 миллиона австралийских долларов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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