Новости Татарстана

Татарстан ежегодно отправляет водным транспортом около 30 млн тонн грузов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Татарстан ежегодно отправляет по воде 30 млн тонн грузов — почти вдвое больше, чем по железной дороге, где этот показатель составляет около 18 млн тонн. Цифры прозвучали на форуме «Ростки» из уст министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова.

Волга и Кама дают республике большое преимущество. По словам Ханифова, власти постарались наладить стыковку речных и железнодорожных перевозок, ведь железная дорога остаётся самым надёжным видом транспорта. Многие грузоотправители выбирают коридор через Казахстан: он сокращает путь из восточной части Китая на 3–4 тыс. км, а из западной — на 5–7 тыс. км.

Отдельно министр отметил контейнерные перевозки: в Татарстане на один импортный контейнер приходится пять экспортных. Власти уже много лет добиваются «бесшовной» логистики, чтобы речные, железнодорожные и автомобильные коридоры работали как единый механизм, в том числе с Китаем.

Строительство федеральных трасс дало толчок автоперевозкам: за три—четыре года объём вырос с 50 до 80 млн тонн. А с 1 сентября вступают в силу правила об электронном документообороте в грузоперевозках. Министр заверил, что к ним готовы, причём железнодорожники уже перешли на цифру, теперь очередь за автомобилистами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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