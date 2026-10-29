Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Когда обычные оладьи уже надоели, выручает простой рецепт из кефира и яиц. Из тех же доступных продуктов можно приготовить толстую, мягкую лепёшку на сковороде — с румяной корочкой и воздушной серединой. По вкусу она напоминает нечто среднее между пышным блинчиком и домашним пирогом.

Главное преимущество такого завтрака — не нужно стоять у плиты и переворачивать каждую оладью отдельно. Всё тесто готовится сразу, а на столе появляется большая золотистая лепёшка, которую можно нарезать на кусочки.

Какие продукты понадобятся

На 2–3 порции:

кефир — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 180 г;

сахар — 2 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л. в тесто и немного для сковороды.

Для приготовления лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием диаметром 20–22 см.

Как приготовить пышную лепёшку на кефире

Достаньте кефир и яйца из холодильника примерно за 15–20 минут до приготовления, чтобы продукты немного согрелись. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Взбивать яйца до густой пены необязательно. Влейте кефир и растительное масло, снова перемешайте. В отдельной миске соедините муку с содой. Постепенно добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь. Перемешивайте недолго, только до исчезновения сухой муки. Тесто должно получиться густым, как для оладий. Разогрейте сковороду на минимальном огне и слегка смажьте маслом. Вылейте тесто в сковороду, распределите ровным слоем и накройте крышкой. Готовьте примерно 12–15 минут на слабом огне. Верх должен заметно схватиться, а низ — стать золотистым. Осторожно переверните лепёшку с помощью большой тарелки и верните на сковороду другой стороной. Готовьте под крышкой ещё 5–8 минут. Проверьте середину деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста. Переложите готовую лепёшку на тарелку и дайте постоять пару минут перед нарезкой.

Подавайте тёплой, разрезав на треугольные кусочки, словно пирог.

Почему завтрак получается таким пышным

Секрет воздушной текстуры — сочетание кефира и пищевой соды.

Кислая среда кефира вступает в реакцию с содой, в результате чего выделяется углекислый газ. Его пузырьки помогают тесту подниматься при нагревании.

Поэтому лепёшка получается заметно толще обычного блина, а внутри остаётся мягкой и пористой.

При этом важно не переборщить с содой. Половины чайной ложки на стакан кефира вполне достаточно.

Главная ошибка — долго перемешивать тесто

После добавления муки тесто не нужно интенсивно взбивать.

Из-за длительного вымешивания развивается клейковина, и готовая лепёшка может стать плотной и резиновой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: соединяйте муку с кефирной смесью непосредственно перед выпеканием. После добавления соды лучше не оставлять тесто надолго: часть пузырьков газа успеет выйти, и лепёшка получится менее пышной.

Небольшие комочки в тесте допустимы. Главное, чтобы не оставалось крупных участков сухой муки.

Почему важно готовить на слабом огне

Толстая лепёшка прогревается гораздо медленнее тонких блинов.

Если включить сильный огонь, низ быстро подгорит, а середина останется сырой.

Поэтому сковороду нужно нагревать умеренно, а после добавления теста уменьшить огонь почти до минимума.

Крышка помогает удерживать тепло и равномернее прогревать верхнюю часть.

Если лепёшка быстро темнеет снизу, а сверху остаётся жидкой, нагрев необходимо уменьшить.

Можно ли добавить начинку

Да, базовый рецепт легко разнообразить.

Для сладкого варианта подойдут небольшие кусочки яблока, изюм или горсть свежих ягод.

Яблоко лучше нарезать мелкими кубиками и вмешать в тесто перед выпеканием. Слишком много фруктов добавлять не стоит: они выделяют сок и могут сделать середину влажной.

Для несладкого завтрака можно убрать сахар и ваниль, добавить 70–80 г тёртого сыра, немного зелени и щепотку чёрного перца.

Получится сытная сырная лепёшка, которую удобно подавать вместо хлеба.

Чем отличается от обычных оладий

Главное отличие — способ приготовления.

Оладьи жарят небольшими порциями, а здесь всё тесто выпекается одной большой лепёшкой.

За счёт этого внутри получается более нежная, почти пироговая структура, а поверхность остаётся румяной.

Кроме того, такой завтрак удобнее готовить для всей семьи: не нужно постоянно добавлять тесто на сковороду и следить за каждой порцией.

С чем подавать пышную лепёшку

Сладкий вариант хорошо сочетается со сметаной, мёдом, вареньем или ягодами.

Можно посыпать лепёшку сахарной пудрой и подать с чашкой чая.

Если приготовили несладкую версию с сыром, дополните её свежими помидорами, огурцами или зеленью.

Лучше всего лепёшка получается сразу после приготовления, пока она тёплая и мягкая. Остывшие кусочки можно разогреть на сухой сковороде под крышкой.

Стакан кефира, два яйца и немного муки — всё, что нужно для необычного домашнего завтрака. Вместо привычных оладий получается большой пышный пирог на сковороде, который легко приготовить без духовки и сложных ингредиентов.

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