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Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Служба новостей Автор статьи
Старые обиды и невысказанные слова могут долго ...

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Иногда после ухода близкого человека сильнее всего мучают воспоминания о последней ссоре или словах, которые так и не удалось произнести. Православная традиция предлагает выражать сожаление не только мысленно, но и через конкретные поступки.

Один из них — молитва за умершего. Верующие могут посетить его могилу, привести захоронение в порядок и помолиться об упокоении души.

Если перед покойным остались материальные обязательства, их по возможности следует выполнить. Например, вернуть долг его наследникам или оказать помощь родственникам.

Еще один способ — благотворительность в память об умершем. Это может быть пожертвование, поддержка пожилого человека или помощь тем, кто оказался в трудном положении.

Однако подобные действия не должны становиться попыткой бесконечно наказывать себя за прошлое. В православии большое значение придается искреннему раскаянию и стремлению не повторять прежних ошибок.

При необходимости верующий может обратиться за советом к священнику, сообщает дзен-канал «Торжество православия».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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