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На Чукотке отмечены самые высокие средние зарплаты по стране

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Чукотский автономный округ возглавил список российских регионов с наиболее высокими среднедушевыми денежными доходами населения во втором квартале 2026 года. Показатель достиг 251,8 тысячи рублей в месяц, превысив общероссийский уровень более чем втрое. Чукотка оказалась единственным субъектом страны, где средний доход на одного жителя преодолел отметку в 250 тысяч рублей. Такие сведения приводятся в статистических материалах Росстата.

На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Среднемесячные денежные доходы населения здесь составили 192,1 тысячи рублей. Отставание от лидирующей Чукотки достигло 59,7 тысячи рублей.

Третью строчку занял Ненецкий автономный округ, где показатель установился на уровне 165,8 тысячи рублей в месяц.

В пятерку территорий с наиболее высокими доходами также вошла Москва. В российской столице среднемесячный показатель составил 161,2 тысячи рублей на одного жителя.

Замкнула список лидеров Магаданская область. Согласно представленным сведениям, среднедушевые доходы населения региона достигли 159,5 тысячи рублей.

Таким образом, все пять территорий, занявших верхние позиции рейтинга, продемонстрировали значения, превышающие 150 тысяч рублей в месяц.

При этом разница между Чукотским автономным округом и Магаданской областью составила 92,3 тысячи рублей.

В целом по России среднедушевой денежный доход во втором квартале 2026 года оценивался в 76,7 тысячи рублей в месяц.

Следовательно, на Чукотке показатель оказался примерно в 3,3 раза выше общероссийского уровня. В Ямало-Ненецком автономном округе превышение составило около 2,5 раза, а в Ненецком автономном округе — примерно 2,2 раза.

В Москве средний доход на одного жителя более чем вдвое превышал значение по стране. Схожее соотношение наблюдалось и в Магаданской области.

Вместе с тем в ряде российских регионов зафиксированы значительно более низкие показатели.

Минимальное значение среди представленных субъектов обнаружено в Ингушетии. Среднемесячные денежные доходы населения республики составили 29,1 тысячи рублей.

Следом расположилась Карачаево-Черкесия с показателем 35,1 тысячи рублей. В Туве среднемесячный доход на одного жителя достиг 38,1 тысячи рублей.

Разница между максимальным значением на Чукотке и минимальным показателем в Ингушетии превысила 222 тысячи рублей. При этом доходы населения двух регионов различались примерно в 8,7 раза.

Ранее Росстат также сообщал об изменении динамики заработных плат российских работников.

В середине лета 2026 года годовой прирост реальной заработной платы, учитывающий изменение потребительских цен, замедлился до 3,3%.

При этом за первые семь месяцев года соответствующий показатель увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Следует учитывать, что среднедушевые денежные доходы населения и заработная плата представляют собой разные статистические показатели.

Среднедушевой доход учитывает различные источники денежных поступлений населения, а не только оплату труда. Поэтому приведенные региональные значения нельзя воспринимать как среднюю зарплату работающих жителей.

Кроме того, средние показатели не отражают фактический доход каждого отдельного человека и могут существенно отличаться от заработков большинства жителей региона.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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