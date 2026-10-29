В России создали препарат на основе спирта для лечения сердца

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске разработали экспериментальное средство для лечения нарушений сердечного ритма. Препарат на основе двух спиртов может оказаться значительно дешевле применяемых сегодня решений. Его предварительную стоимость оценивают примерно в 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора медицинского центра Евгения Тарасюка.

По словам руководителя учреждения, новая разработка уже прошла доклинический этап исследований. Следующим шагом станет проверка препарата с участием пациентов. Для проведения первой фазы клинических испытаний ученые направили необходимые документы в Министерство здравоохранения России.

Заместитель директора центра по научной работе Александр Романов объяснил, что необходимость создания новых методов лечения связана с ограниченной эффективностью существующих подходов у части пациентов с аритмией.

В настоящее время для борьбы с нарушениями сердечного ритма используются лекарственная терапия и катетерная аблация. Однако у некоторых больных эти способы не позволяют добиться необходимого результата, из-за чего возникает потребность в повторных вмешательствах.

Новосибирские исследователи предложили альтернативный подход, предполагающий воздействие специального состава на участки сердечной ткани, участвующие в возникновении аритмии.

Разработанный препарат содержит два вида спирта — этиловый и изобутиловый. Дополнительным компонентом выступает дисульфирам, выполняющий функцию стабилизатора смеси.

Предполагается, что средство будут доставлять непосредственно в коронарный синус — крупнейшую вену сердца. Для введения состава специалисты намерены применять особый баллонный катетер.

По словам Романова, аналогичные медицинские инструменты используются при проведении коронарографии и установке сосудистых стентов.

Принцип действия нового препарата основан на способности спиртовой смеси вызывать выраженное локальное повреждение определенных тканей сердца, связанных с возникновением нарушений ритма.

Разработчики рассчитывают, что такое направленное воздействие позволит устранить участки, ответственные за аритмию, у пациентов, которым недостаточно помогают традиционные способы лечения.

При этом эффективность и безопасность предложенной методики при применении у людей еще предстоит проверить в ходе клинических исследований.

На сегодняшний день специалисты завершили эксперименты на животных. Кроме того, была изготовлена первая партия экспериментального препарата.

Производство организовали на базе Сибирского государственного медицинского университета. Для этого использовалась лаборатория, работающая по стандартам надлежащей производственной практики, которые устанавливают требования к качеству изготовления лекарственных средств.

Документы на получение разрешения для проведения первой фазы клинических испытаний уже направлены в российский Минздрав.

Предполагается, что исследования с участием пациентов начнутся в середине ноября 2026 года. По словам Александра Романова, добровольцы для предстоящих процедур уже отобраны.

На первоначальном этапе ученым предстоит прежде всего оценить безопасность нового способа лечения. В дальнейшем, при положительных результатах, специалисты смогут перейти к более масштабной проверке эффективности препарата.

Разработчики рассчитывают, что при успешном завершении необходимых исследований и получении разрешений новое средство может появиться в медицинской практике в 2029–2030 годах.

Одним из предполагаемых преимуществ препарата станет его сравнительно невысокая стоимость.

По предварительным оценкам специалистов, цена нового состава составит около 15 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость некоторых используемых сегодня в аритмологии решений достигает 300 тысяч рублей.

Таким образом, разница в цене самих средств потенциально может достигать двадцатикратного значения. Однако окончательная стоимость медицинской процедуры будет зависеть и от других расходов, связанных с проведением вмешательства.

В настоящее время препарат остается экспериментальной разработкой. Его применение в обычной клинической практике возможно только после успешного прохождения исследований и получения необходимых разрешений.

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