Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Обычные яйца можно превратить в необычный завтрак, который выглядит почти как десерт. Высокий, воздушный омлет с золотистой корочкой и нежной серединой напоминает суфле. При этом для приготовления не нужны ни духовка, ни сливки, ни дорогие ингредиенты.

Секрет японского омлета-суфле заключается в отдельно взбитых белках. Именно они придают блюду объём и лёгкость. Главное — правильно соединить яичную массу и не передержать омлет на сковороде.

Какие продукты понадобятся

На 1–2 порции:

куриные яйца — 3 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

сахар — ½ ч. л. по желанию;

соль — щепотка;

сливочное масло — 10 г;

лимонный сок — несколько капель по желанию.

Молоко можно не добавлять, но с ним желтковая основа получится немного мягче.

Как приготовить пышный японский омлет

Аккуратно отделите белки от желтков. Следите, чтобы в белковую массу не попали капли желтка. К желткам добавьте молоко и щепотку соли. Перемешайте вилкой до однородности. Белки перелейте в чистую сухую миску. При желании добавьте несколько капель лимонного сока. Начните взбивать белки миксером на средней скорости. Когда появится пена, добавьте сахар и продолжайте взбивать до устойчивых, но не сухих пиков. Вмешайте в желтки примерно треть белковой массы, чтобы сделать смесь легче. Добавьте оставшиеся белки и осторожно соедините лопаткой движениями снизу вверх. Старайтесь сохранить воздушную структуру. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на минимальном огне. Растопите сливочное масло. Выложите яичную массу высокой горкой и аккуратно разровняйте поверхность. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне около 5–7 минут. Время зависит от толщины омлета. Когда низ подрумянится, а верх перестанет быть жидким, аккуратно сложите омлет пополам с помощью широкой лопатки. При необходимости подержите его под крышкой ещё несколько минут, чтобы середина полностью приготовилась. Для проверки можно использовать кухонный термометр: температура внутри должна достигнуть 71 °C.

Подавайте сразу после приготовления. Воздушный омлет постепенно оседает, поэтому откладывать завтрак не стоит.

Почему омлет получается таким высоким

В обычном омлете яйца просто перемешивают с молоком или водой. Поэтому готовое блюдо получается сравнительно плотным.

В омлете-суфле белки взбивают отдельно. Во время взбивания в них образуется множество мелких пузырьков воздуха, которые удерживаются белковой структурой.

При нагревании воздух расширяется, а яичные белки постепенно закрепляют форму. Благодаря этому омлет заметно поднимается и приобретает нежную текстуру.

Главная ошибка — неправильно взбитые белки

Если белки взбиты недостаточно, омлет не получится высоким. Масса быстро растечётся по сковороде и будет напоминать обычную яичницу.

Но чрезмерное взбивание тоже нежелательно. Слишком сухие белки сложно соединить с желтками, а готовая структура может оказаться неоднородной.

Правильная масса выглядит гладкой и блестящей. При поднятии венчика она образует устойчивый пик.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед взбиванием убедитесь, что миска и венчики абсолютно сухие и чистые. Даже небольшое количество жира мешает белкам хорошо увеличиваться в объёме.

Почему нельзя жарить на сильном огне

Высокий омлет прогревается медленнее обычного, поскольку содержит много воздуха.

Если сразу включить сильный нагрев, нижняя часть быстро подрумянится или подгорит, а середина останется сырой.

Поэтому омлет-суфле готовят на минимальном огне под крышкой. Она помогает удерживать тепло и обеспечивает более равномерное приготовление.

Не стоит также часто поднимать крышку и двигать омлет лопаткой. Нежная масса легко теряет форму.

Нужно ли добавлять муку

Нет, для классического омлета-суфле мука не требуется.

Воздушную текстуру обеспечивают взбитые белки, а не разрыхлитель или другие добавки.

Мука сделает массу более плотной и изменит вкус. В результате блюдо будет скорее напоминать яичный блин, чем нежное суфле.

По той же причине не стоит добавлять много молока: лишняя жидкость может утяжелить смесь.

Можно ли приготовить без миксера

Теоретически белки можно взбить обычным венчиком, но это потребует больше времени и усилий.

Важно добиться устойчивой пены, которая не растекается сразу после прекращения взбивания.

Если миксера нет, лучше использовать небольшой венчик и глубокую металлическую или стеклянную миску.

Взбивать нужно энергично, стараясь захватывать как можно больше воздуха.

С чем подавать японский омлет

Для несладкого завтрака подойдут свежие помидоры, зелень, авокадо или немного тёртого сыра.

Можно добавить щепотку чёрного перца непосредственно перед подачей.

Если хочется более необычного сочетания, омлет можно приготовить с небольшим количеством сахара и подать с ягодами. Однако в этом случае лучше отказаться от соли и несладких добавок.

Главное — подавать блюдо горячим. Именно в первые минуты после приготовления омлет сохраняет максимальную высоту и нежность.

Пышный японский омлет показывает, насколько необычным может быть завтрак из простых яиц. Достаточно отдельно взбить белки, аккуратно соединить их с желтками и приготовить массу на слабом огне. Получится воздушное блюдо, напоминающее настоящее суфле.

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