Учёные нашли тревожные изменения в океане

Международная группа ученых зафиксировала серьезные изменения свойств океанической воды в районе Антарктиды. После нескольких десятилетий снижения солености обширные водные массы начали становиться более солеными и плотными, постепенно опускаясь на большую глубину. Исследователи предполагают, что происходящие процессы способны повлиять на глобальную циркуляцию океана, распределение тепла и дальнейшее изменение климата. Результаты работы опубликованы 28 октября в научном журнале Nature Climate Change.

Объектом исследования стала антарктическая промежуточная вода — крупная водная масса, формирующаяся в Южном океане и распространяющаяся на глубинах примерно от 700 до 1200 метров.

Эта вода играет важную роль в системе мировых океанических течений. Она проникает в Атлантический, Индийский и Тихий океаны, участвуя в переносе тепла, кислорода и углерода между различными районами планеты.

Ученые установили, что на протяжении двух десятилетий, с 1995 по 2015 год, антарктическая промежуточная вода постепенно становилась менее соленой.

Одной из главных причин этого процесса было поступление пресной воды, образующейся при сезонном таянии морского льда вокруг Антарктиды. Дополнительное количество талой воды изменяло характеристики океанических слоев, снижая их соленость и влияя на плотность.

Однако после 2016 года ситуация начала быстро меняться. Площадь морского льда вокруг континента стала существенно сокращаться, что привело к уменьшению поступления пресной талой воды в океан.

По оценке исследователей, соответствующий поток пресной воды сократился примерно на 20–30%. В результате прежняя тенденция к опреснению сменилась обратным процессом.

Антарктическая промежуточная вода начала приобретать большую соленость и плотность. Одновременно изменилось ее положение в толще океана: более плотные водные массы стали погружаться глубже.

К таким выводам международная научная группа пришла после изучения большого массива океанографических наблюдений.

Для анализа специалисты использовали информацию примерно четырех тысяч автономных измерительных буев, размещенных в различных районах Мирового океана. Дополнительные сведения были получены с помощью спутниковых наблюдений.

Сопоставление данных позволило проследить изменения океанических характеристик за продолжительный период и установить связь между сокращением антарктического морского льда и перестройкой промежуточных водных слоев.

Один из авторов исследования, доцент Мельбурнского университета Бишакхдатта Гайен, обратил внимание на необычную скорость происходящих изменений.

По его словам, предыдущий сопоставимый переход в состоянии океанических вод происходил примерно 130 тысяч лет назад. Тогда подобные процессы развивались на протяжении тысячелетий.

Нынешняя перестройка осуществляется значительно быстрее — в течение нескольких десятилетий. Именно скорость изменения характеристик воды вызывает особый интерес исследователей.

Специалисты предполагают, что происходящие процессы способны повлиять на естественное перераспределение тепла между поверхностью океана и его глубокими слоями.

Изменение плотности и положения водных масс может отразиться на перемещении тепловой энергии, а также на способности океана поглощать и удерживать углекислый газ.

В дальнейшем такие изменения потенциально способны повлиять на темпы прогрева глубинных вод и оценки повышения уровня Мирового океана.

Отдельного внимания заслуживают возможные последствия для крупных систем океанической циркуляции, включая атлантические течения, участвующие в перераспределении тепла между различными широтами.

При этом авторы работы подчеркивают, что точные масштабы будущих климатических последствий пока неизвестны. Для определения их характера и сроков потребуются дополнительные исследования.

Полученные результаты указывают на то, что сокращение морского льда вокруг Антарктиды влияет не только на условия в полярных широтах, но и на характеристики водных масс, распространяющихся на значительные расстояния от континента.

Ранее другое исследование показало, что за 45 лет ледниковые покровы Гренландии и Антарктиды суммарно потеряли более 11 триллионов тонн льда.

Таким образом, новые наблюдения свидетельствуют о масштабной перестройке океанических процессов в Южном полушарии. Однако дальнейшее влияние этих изменений на климат Земли и уровень моря ученым еще предстоит оценить.

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