Обычные макароны превращаю в сытный ужин: смешиваю с яйцами и сыром — получается румяный пирог

Осталась тарелка варёных макарон после ужина? Не спешите разогревать их с кетчупом или просто посыпать сыром. Из привычных рожков, спиралек или перьев можно приготовить настоящий пирог — с румяной сырной корочкой и нежной серединой.

Для этого не придётся замешивать тесто. Макароны достаточно смешать с яйцами, молоком и сыром, а затем отправить в духовку. Получается сытное блюдо, которое удобно нарезать на порции и подавать даже без гарнира.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

варёные макароны — 400 г;

яйца — 3 шт.;

твёрдый сыр — 150 г;

молоко — 120 мл;

сметана — 2 ст. л.;

сливочное масло — 15 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

свежая зелень — по желанию.

Если готовых макарон нет, отварите примерно 180–200 г сухих изделий. Лучше использовать короткие макароны: рожки, перья или спиральки.

Как приготовить макаронный пирог с сыром

Если макароны ещё не сварены, приготовьте их в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду и дайте немного остыть. Натрите сыр на крупной тёрке. Примерно треть отложите для верхней корочки. Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте молоко, сметану, соль, перец и сушёный чеснок. Взбейте смесь венчиком до однородности. Сильно взбивать не требуется. Добавьте к яичной смеси большую часть тёртого сыра и перемешайте. Переложите макароны в миску с заливкой. Аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Смажьте форму диаметром около 20 см сливочным маслом. Выложите макаронную массу, слегка разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте форму на средний уровень. Выпекайте примерно 25–35 минут, пока поверхность не станет золотистой, а яичная заливка полностью не схватится. Достаньте пирог и оставьте на 7–10 минут. После небольшого остывания он будет лучше держать форму при нарезке.

Подавайте макаронный пирог горячим, пока сыр остаётся мягким и тягучим.

Почему макароны превращаются в пирог

Главную роль здесь играет яичная заливка.

Во время выпекания яйца постепенно сворачиваются и связывают макароны между собой. Сыр плавится, придаёт блюду насыщенный вкус и помогает получить румяную поверхность.

Молоко и сметана делают середину более нежной, поэтому готовый пирог не напоминает сухую запеканку.

При этом важно соблюдать пропорции: если добавить слишком много жидкости, блюдо будет плохо держать форму.

Главная ошибка — переваренные макароны

Для такого пирога лучше использовать макароны, которые сохранили форму после варки.

Слишком мягкие изделия могут развалиться при смешивании с яйцами и превратиться в плотную массу.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если готовите макароны специально для запеканки, сократите время варки примерно на одну минуту относительно указанного на упаковке. В духовке они дополнительно прогреются и впитают часть заливки.

Если используете вчерашние макароны, убедитесь, что после приготовления они были своевременно охлаждены и хранились в холодильнике.

Какой сыр лучше выбрать

Для макаронного пирога подойдут сорта, которые хорошо плавятся.

Можно использовать гауду, российский сыр, эдам или моцареллу для пиццы.

Если хочется более выраженного вкуса, смешайте обычный твёрдый сыр с небольшим количеством пармезана.

А вот слишком сухие и рассыпчатые сыры не всегда дают красивую тягучую корочку.

Что добавить, чтобы ужин стал ещё сытнее

Базовый рецепт легко дополнить продуктами, которые уже есть в холодильнике.

Хорошо подойдут обжаренные шампиньоны, кусочки готовой курицы, ветчина или тушёные овощи.

Особенно удачное сочетание — макароны, сыр и брокколи. Соцветия нужно предварительно слегка отварить, затем добавить к основной массе.

Можно использовать и помидоры, но сочную мякоть с семенами лучше удалить, чтобы в пироге не оказалось слишком много жидкости.

Дополнительной начинки достаточно 100–150 г на указанное количество макарон.

Как сделать корочку особенно румяной

Для красивой поверхности важно не прятать весь сыр внутрь запеканки.

Оставьте примерно 50 г для верхнего слоя. При нагревании сыр расплавится, а затем постепенно подрумянится.

Если пирог уже приготовился, но верх остаётся бледным, можно включить верхний нагрев на последние 2–3 минуты. В это время за блюдом нужно внимательно следить, чтобы сыр не подгорел.

Можно ли приготовить на сковороде

Да, если духовки нет, макаронный пирог можно приготовить на сковороде с толстым дном и антипригарным покрытием.

Смажьте её маслом, выложите макаронную смесь и разровняйте. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне примерно 15–20 минут.

Когда яичная масса полностью схватится, пирог можно аккуратно переложить на тарелку. Снизу образуется румяная корочка, а сверху сыр останется расплавленным.

Для сковороды удобнее уменьшить количество ингредиентов вдвое, чтобы слой не получился слишком толстым.

С чем подавать макаронный пирог

Блюдо получается достаточно сытным, поэтому лучше дополнить его чем-то лёгким.

Подойдут салат из огурцов и помидоров, свежая зелень или овощная нарезка.

Можно подать томатный соус либо ложку сметаны с чесноком.

Если пирог остался после ужина, храните его в закрытом контейнере в холодильнике не более 3–4 дней. Перед подачей разогрейте до горячего состояния.

Обычные макароны с яйцами и сыром легко превращаются в полноценный домашний пирог. Минимум подготовки, простые ингредиенты и аппетитная корочка — хороший вариант для ужина, когда не хочется долго стоять у плиты.

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