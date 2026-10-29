Вместо привычных голубцов делаю капустные конвертики: внутри сочный фарш, снаружи румяная корочка

Голубцы любят многие, но возиться с рисом, долгим тушением и большой кастрюлей хочется не всегда. Есть другой способ приготовить капусту с мясом: завернуть сочный фарш в мягкие листья, обжарить конвертики до золотистой корочки, а затем довести до готовности под крышкой.

Получается необычное блюдо: снаружи слегка хрустящая капуста, внутри — нежная мясная начинка с луком и специями. Такие конвертики удобно подавать порционно, а готовятся они без сложных ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

белокочанная капуста — 8 крупных листьев;

мясной фарш — 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 4 ст. л.;

панировочные сухари — 5–6 ст. л.;

вода — 50 мл для начинки и немного для приготовления;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.

Лучше всего подходит смешанный фарш из свинины и говядины. Он получается достаточно сочным и хорошо держит форму.

Как приготовить капустные конвертики с фаршем

Снимите с кочана восемь крупных капустных листьев. Старайтесь не порвать их, чтобы начинка не выпадала при приготовлении. Опустите листья в кипящую подсоленную воду на 3–5 минут. Они должны стать мягкими и гибкими. Переложите капусту в дуршлаг и дайте воде стечь. Толстые участки у основания листьев аккуратно срежьте ножом. Мелко нарежьте лук и чеснок. Добавьте их к фаршу вместе с солью, перцем и паприкой. Влейте в фарш 50 мл холодной воды и хорошо перемешайте. Это поможет сделать начинку сочнее. Разделите мясную массу на восемь частей. Каждую сформируйте в небольшую плоскую котлету. Положите порцию фарша на капустный лист, подверните боковые края и сверните плотный конвертик. Насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные тарелки. В третьей миске взбейте яйца вилкой. Обваляйте каждый конвертик сначала в муке, затем окуните в яйцо и покройте сухарями. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте конвертики на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Уменьшите нагрев, добавьте в сковороду 3–4 столовые ложки горячей воды и накройте крышкой. Готовьте ещё около 12–18 минут, при необходимости добавляя немного воды, чтобы блюдо не подгорело. Проверьте готовность мясной начинки. Для фарша из свинины и говядины температура в центре должна достигнуть не менее 71 °C, для куриного — 74 °C.

Готовые конвертики переложите на тарелку и подавайте горячими.

Почему капусту обязательно нужно размягчить

Свежие капустные листья довольно плотные, особенно возле основания. Если попытаться завернуть в них фарш без предварительной обработки, они могут треснуть.

Кратковременное отваривание делает листья гибкими, поэтому из них легче сформировать аккуратные конвертики.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не переваривайте капусту. Лист должен легко сгибаться, но оставаться достаточно прочным. Слишком мягкая капуста может порваться во время заворачивания или жарки.

Если листья очень крупные, их можно разрезать пополам, предварительно удалив толстую центральную прожилку.

Как сделать начинку сочной

Для мясных конвертиков важно не использовать слишком сухой фарш.

Небольшое количество холодной воды помогает равномерно распределить влагу внутри мясной массы. Мелко нарезанный лук также добавляет сочности.

Не стоит класть слишком много начинки. Толстый слой фарша будет дольше готовиться, а капустная оболочка может подгореть.

Лучше сформировать плоскую котлету толщиной около 1–1,5 см. Тогда мясо прогреется более равномерно.

Как получить румяную корочку

Секрет аппетитной поверхности — панировка из муки, яйца и сухарей.

Мука помогает яйцу лучше удерживаться на капусте, а сухари образуют золотистый слой при обжаривании.

Перед панировкой обязательно промокните капустные листья бумажным полотенцем. Если они останутся слишком влажными, покрытие будет хуже держаться.

Обжаривать конвертики лучше на среднем огне. Слишком сильный нагрев быстро подрумянит сухари, но мясо внутри останется сырым.

После добавления воды корочка немного размягчится, зато начинка успеет полностью приготовиться. Если хочется вернуть хруст, готовые конвертики можно ненадолго подрумянить на открытой сковороде.

Можно ли приготовить в духовке

Да, капустные конвертики можно запечь.

Выложите подготовленные заготовки на противень с пергаментом, слегка сбрызните растительным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C.

Готовьте примерно 30–40 минут в зависимости от размера конвертиков. В конце проверьте температуру мясной начинки.

Такой способ удобен, когда нужно приготовить сразу большую порцию и не хочется стоять у плиты.

С чем подавать капустные конвертики

Блюдо хорошо сочетается со сметаной, чесночным соусом или свежей зеленью.

Для простого соуса смешайте 150 г сметаны, один измельчённый зубчик чеснока, немного укропа и щепотку соли.

В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, отварной рис или салат из свежих овощей.

Капустные конвертики с фаршем — удачная альтернатива привычным голубцам. Они сохраняют знакомое сочетание мяса и капусты, но благодаря панировке и обжариванию приобретают совсем другой вкус. А главное, их можно приготовить из самых обычных продуктов, которые уже есть дома.

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