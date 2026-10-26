С 1 октября 2026 года правила семейной ипотеки в России изменились. Теперь при покупке квартиры имеет значение, сколько детей воспитывается в семье. От этого зависят процентная ставка и максимальная сумма льготного кредита. Причём разница может оказаться весьма ощутимой: за одну и ту же квартиру родители одного ребёнка будут платить банку значительно больше, чем семья с тремя или пятью детьми.

Для Татарстана новые условия выглядят следующим образом: семье с одним ребёнком доступна ставка 10% и кредит до 6 млн рублей, с двумя детьми ставка снижается до 8%, а лимит увеличивается до 8 млн. Для семей с тремя детьми предусмотрены 6%, с четырьмя 4%, с пятью и более детьми 2%. В последних трёх случаях максимальная сумма льготного кредита составляет 10 млн рублей. При этом для участия в программе хотя бы одному ребёнку на момент заключения договора должно быть меньше семи лет.

Чем больше детей, тем ниже ставка. Но сколько придётся внести сразу, каким будет ежемесячный платёж и можно ли получить условия выгоднее государственных?

Редакция ProKazan вместе с представителями «Суварстроит» сравнила реальные ипотечные расчёты, выяснила, как снизить ежемесячный платёж, и подобрала варианты жилья для семей с разным бюджетом.

Одна квартира, а платежи разные: сколько заплатят семьи с одним и пятью детьми

Фото: ЖК «Отражение»

За одну и ту же квартиру семья с одним ребёнком может платить по ипотеке 50 тысяч рублей в месяц, а с пятью детьми около 36 тысяч. Разница почти в 14 тысяч рублей при одинаковой стоимости жилья, первоначальном взносе и сроке кредита.

Представители «Суварстроит» показали это на примере трёхкомнатной квартиры площадью 73,1 м² в ЖК «Отражение». Дом сдан, стоимость по акции составляет 13,83 млн рублей. Для расчёта взяли первоначальный взнос 7,83 млн рублей, кредит 6 млн рублей на 15 лет.

Застройщик сравнил стандартные ставки от 10% до 2% с субсидированными от 5,9% до 1,2%. Вот как отличаются ежемесячные платежи:

Количество детей Стандартная ставка и платёж Субсидированная ставка и платёж 1 ребёнок 10% / 64 480 ₽ 5,9% / 50 310 ₽ 2 ребёнка 8% / 57 350 ₽ 5,5% / 49 030 ₽ 3 ребёнка 6% / 50 632 ₽ 4% / 44 382 ₽ 4 ребёнка 4% / 44 390 ₽ 3,2% / 42 015 ₽ 5 детей 2% / 38 611 ₽ 1,2% / 36 440 ₽

Расчёты «Суварстроит» для кредита 6 млн рублей на 15 лет.

Самая большая экономия от субсидирования получается у семьи с одним ребёнком: ежемесячный платёж снижается на 14 170 рублей. Для семьи с двумя детьми разница составляет 8 320 рублей, с тремя детьми 6 250 рублей. Если сниженная ставка действует все 15 лет, экономия семьи с одним ребёнком на платежах достигнет 2,55 млн рублей.

При этом акционная стоимость квартиры сохраняется при использовании субсидированной ставки. Первоначальный взнос можно уменьшить с помощью комбинированной ипотеки, но тогда изменится сумма кредита и ежемесячный платёж. Точные условия и срок действия сниженной ставки необходимо уточнять у застройщика.

Двухкомнатная или трёхкомнатная: что могут позволить себе семьи с одним и двумя детьми

Фото: ЖК «Южный парк»

С появлением ребёнка квартира может быстро стать тесной. Детская кроватка занимает часть спальни, игрушки перебираются в гостиную, а для рабочего места уже не хватает пространства. Поэтому при покупке жилья родители часто выбирают между компактной квартирой и вариантом с дополнительными комнатами на будущее.

Для сравнения мы взяли три квартиры в четвёртой очереди ЖК «Южный парк». Дома уже сданы, стоимость жилья по акции начинается от 9,1 млн рублей.

Квартира Базовая стоимость Цена по акции 2 комнаты, 46,1 м² 10 034 000 ₽ 9 100 000 ₽ 3 комнаты, 54 м² 11 232 000 ₽ 10 140 000 ₽ 4 комнаты, 61,8 м² 14 547 000 ₽ 11 230 000 ₽

Трёхкомнатная квартира обойдётся на 1,04 млн рублей дороже двухкомнатной. За эту разницу семья получит дополнительные 7,9 м² и ещё одну комнату. Если увеличить бюджет ещё на 1,09 млн рублей, можно приобрести четырёхкомнатную квартиру площадью 61,8 м².

В «Южном парке» для семей с одним ребёнком действует субсидированная ставка от 6,9%, с двумя детьми от 5,9%. При этом акционные цены сохраняются.

Первоначальный взнос тоже будет отличаться. Например, при кредите 6 млн рублей на двухкомнатную квартиру потребуется 3,1 млн рублей собственных средств, на трёхкомнатную 4,14 млн, на четырёхкомнатную 5,23 млн рублей. При одинаковой ставке и сумме кредита ежемесячный платёж останется одинаковым.

Поэтому при выборе стоит сравнивать не только количество комнат, но и планировку, первоначальный взнос и расходы на ипотеку. Иногда дополнительные метры позволяют решить вопрос с отдельной детской или рабочим местом на несколько лет вперёд.

Трое, четверо, пятеро детей: какую квартиру выбрать большой семье

Когда в семье трое и больше детей, при выборе квартиры приходится учитывать количество комнат и общую площадь. Одним родителям важнее выделить каждому ребёнку отдельное пространство, другим нужна просторная гостиная, где вся семья сможет проводить время вместе.

Для сравнения возьмём две квартиры в сданных домах «Суварстроит»:

ЖК Площадь Цена по акции «Южный парк», 4 комнаты 61,8 м² 11 230 000 ₽ «Отражение», 3 комнаты 73,1 м² 13 830 000 ₽

Четырёхкомнатная квартира в «Южном парке» стоит на 2,6 млн рублей дешевле, хотя комнат в ней больше. В «Отражении» за эту разницу семья получает дополнительные 11,3 м² общей площади.

Для многодетных семей в обоих комплексах действуют сниженные ипотечные ставки. При трёх детях в «Южном парке» ставка начинается от 4,3%, в «Отражении» от 4%. Для семей с четырьмя детьми предусмотрена ставка от 3,2%, с пятью и более детьми от 1,2%.

При кредите 6 млн рублей первоначальный взнос за квартиру в «Южном парке» составит 5,23 млн рублей, в «Отражении» 7,83 млн рублей. При этом для семьи с тремя детьми ежемесячный платёж на 15 лет составит около 45,3 тысячи рублей в первом комплексе и 44,4 тысячи во втором.

Получается, что более просторная квартира может обойтись дешевле по ежемесячным платежам, но для её покупки потребуется на 2,6 млн рублей больше накоплений. Поэтому семьям стоит заранее определить, что важнее для их бюджета: меньшие расходы при покупке или более низкий платёж по ипотеке.

Скидка на квартиру и сниженная ставка: можно ли получить обе выгоды одновременно

При оформлении субсидированной ипотеки покупатели иногда сталкиваются с неожиданным условием: процентная ставка снижается, но стоимость самой квартиры увеличивается. В результате экономия на ежемесячных платежах может оказаться меньше, чем ожидалось.

В «Суварстроит» действуют другие условия. По информации застройщика, покупатели могут воспользоваться субсидированной ставкой и при этом сохранить акционную стоимость квартиры. Размер скидки зависит от выбранного предложения:

Квартира Скидка от базовой стоимости «Южный парк», 2 комнаты, 46,1 м² 934 000 ₽ «Южный парк», 3 комнаты, 54 м² 1 092 000 ₽ «Южный парк», 4 комнаты, 61,8 м² 3 317 000 ₽ «Отражение», 2 комнаты, 48,7 м² 970 000 ₽ «Отражение», 3 комнаты, 73,1 м² 1 498 000 ₽

Самая большая скидка предусмотрена на четырёхкомнатную квартиру в «Южном парке». Её стоимость снижена с 14,55 млн до 11,23 млн рублей, а субсидированную ипотеку можно оформить без увеличения акционной цены.

Однако перед покупкой стоит уточнить размер первоначального взноса, срок действия сниженной ставки, итоговую переплату, расходы на страхование и другие обязательные платежи. Эти условия влияют на общую стоимость покупки.

Поэтому сравнивать квартиры лучше по двум показателям: сколько денег потребуется при оформлении сделки и какую сумму семья будет ежемесячно отдавать банку. Так проще оценить реальную выгоду и выбрать вариант под свой бюджет.

При выборе квартиры важно учитывать не только процентную ставку, но и первоначальный взнос, ежемесячный платёж и потребности семьи. В «Суварстроит» помогут сравнить доступные варианты, рассчитать ипотеку по разным программам и подобрать жильё с учётом вашего бюджета.

Узнать подробности и записаться на просмотр квартиры можно по телефону: 8 800-444-14-94 Отдел продаж работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Посмотреть актуальные предложения можно на официальном сайте «Суварстроит».

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