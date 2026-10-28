Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Обычные пельмени можно превратить в полноценный ужин, который больше напоминает блюдо из кафе. Вместо кастрюли с кипящей водой понадобится форма для запекания, немного сливок и горсть тёртого сыра. В духовке пельмени пропитываются нежным соусом, а сверху покрываются аппетитной золотистой корочкой.

Особенно удобно, что предварительно размораживать или отваривать пельмени не нужно. Достаточно залить их соусом и отправить в духовку. Пока блюдо готовится, можно заняться другими делами.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

замороженные пельмени — 600 г;

сливки 15–20% — 250 мл;

горячая вода — 200 мл;

твёрдый сыр — 120 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёные итальянские травы — ½ ч. л.;

свежий укроп — для подачи.

Лучше выбирать пельмени среднего размера. Очень крупным изделиям может потребоваться больше времени для приготовления.

Как приготовить пельмени в сливочном соусе

Очистите лук и нарежьте небольшими кубиками. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обжарьте лук 3–4 минуты до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте ещё 30 секунд. Влейте сливки и горячую воду. Добавьте чёрный перец, итальянские травы и немного соли. Прогрейте соус, не доводя до бурного кипения. Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите замороженные пельмени в форму для запекания одним слоем. Залейте горячим сливочным соусом. Жидкость должна почти покрывать пельмени. При необходимости добавьте немного горячей воды. Плотно накройте форму фольгой и поставьте в духовку на 25–30 минут. Осторожно снимите фольгу и проверьте готовность одного пельменя: тесто должно стать мягким, а мясная начинка — полностью приготовиться. Натрите сыр на крупной тёрке и равномерно распределите поверх пельменей. Верните форму в духовку без фольги ещё на 8–12 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Достаньте блюдо, дайте постоять 3–5 минут и посыпьте свежим укропом.

Общее время приготовления — около 45–50 минут. Точное время зависит от размера пельменей и особенностей духовки.

Почему пельмени получаются особенно нежными

При обычной варке пельмени готовятся в большом количестве воды. В духовке же они постепенно прогреваются в сливочном соусе, который одновременно размягчает тесто и придаёт блюду насыщенный вкус.

Сливки делают соус мягким, лук добавляет лёгкую сладость, а чеснок — приятный аромат.

Сырная корочка завершает блюдо и превращает привычные полуфабрикаты в сытную запеканку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: первые 25–30 минут обязательно готовьте пельмени под фольгой. Она помогает удерживать пар, благодаря которому тесто равномерно размягчается. Если сразу поставить открытую форму в духовку, верхние пельмени могут подсохнуть раньше, чем приготовится начинка.

Главная ошибка — слишком мало соуса

Замороженным пельменям нужна жидкость, чтобы тесто успело приготовиться.

Если залить их только небольшим количеством сливок, верхняя часть может остаться сухой, а нижняя — прилипнуть к форме.

Поэтому сливки лучше разбавлять горячей водой. Во время запекания часть жидкости впитается в тесто, а оставшаяся превратится в густой соус.

При этом полностью заливать форму до краёв тоже не нужно. Достаточно, чтобы жидкость почти покрывала пельмени.

Когда добавлять сыр

Если посыпать пельмени сыром сразу, он может слишком сильно подрумяниться ещё до готовности мясной начинки.

Поэтому сначала пельмени запекают в соусе под фольгой, а сыр добавляют ближе к концу приготовления.

Так он успевает расплавиться и образовать красивую корочку, не пересыхая.

Для этого рецепта подойдут российский сыр, гауда, чеддер или моцарелла для пиццы.

Можно ли добавить грибы

Да, шампиньоны отлично сочетаются со сливочным соусом.

Нарежьте 150–200 г грибов небольшими кусочками и обжарьте вместе с луком до испарения лишней влаги.

После этого добавьте сливки и воду, как указано в рецепте.

Грибной вариант получается особенно ароматным и не требует дополнительных специй.

Как понять, что пельмени готовы

Ориентироваться только на расплавленный сыр нельзя. Он может подрумяниться раньше, чем приготовится мясо внутри.

Разрежьте один из самых крупных пельменей. Тесто должно быть мягким, без сырой мучной прослойки, а начинка — полностью приготовленной.

Для проверки мясной начинки можно использовать кухонный термометр. Если внутри свинина или говядина, ориентируйтесь на температуру не ниже 71 °C, а если птица — 74 °C.

Если пельмени ещё не готовы, добавьте немного горячей воды, снова накройте форму фольгой и продолжайте запекание.

С чем подавать пельмени под сыром

Это блюдо достаточно сытное, поэтому сложный гарнир ему не нужен.

Лучше всего подойдут свежие огурцы, помидоры или лёгкий овощной салат.

Перед подачей можно добавить немного зелёного лука или укропа. Они освежат сливочный вкус.

Готовые пельмени желательно есть сразу: после остывания соус густеет, а сырная корочка становится плотнее. Остатки следует своевременно убрать в холодильник и тщательно разогреть перед следующей подачей.

Привычные замороженные пельмени легко приготовить по-новому. Сливочный соус делает тесто нежным, сыр добавляет насыщенный вкус, а духовка позволяет обойтись без обычной варки в кастрюле. Получается простой семейный ужин из доступных продуктов.

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