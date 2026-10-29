Роскачество нашло нарушения у 15 марок консервов из скумбрии

Специалисты Роскачества обнаружили несоответствия обязательным требованиям в консервах из скумбрии 15 торговых марок. Среди основных недостатков оказались недостаточное количество рыбы, недостоверные сведения на упаковках, подмена вида скумбрии и отклонения по содержанию соли. При этом все проверенные продукты признаны безопасными для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Роскачества.

Всего эксперты изучили консервы из скумбрии с добавлением масла, выпущенные российскими производителями под 37 торговыми марками. Продукцию оценивали по нескольким показателям, включая безопасность, состав, соответствие маркировки фактическому содержимому и соблюдение установленных требований.

Нарушения обнаружили у марок «Вкусные консервы», «Каждый день», «Люди любят», «Мореслав», «Морское содружество», «Морские традиции», «Морской котик», «Онежские деликатесы», «Посейдон», «Хозяин Балтики», «Фишмар», а также у марок Aro, Globus, Gold Fish и ZR.

Одной из наиболее заметных проблем стало недостаточное количество рыбы в упаковке. Согласно установленным требованиям, ее доля должна составлять не менее половины содержимого банки.

Однако продукция четырех торговых марок не соответствовала этому условию. Недостаточную массовую долю рыбы специалисты выявили в консервах «Каждый день», «Посейдон», «Хозяин Балтики» и Aro.

Кроме того, у четырех марок фактическое содержание рыбы отличалось от количества, указанного производителями на этикетках.

Еще одним нарушением стала недостоверная информация о виде используемого сырья. В продукции «Морские традиции» и «Морское содружество» эксперты установили подмену заявленного вида скумбрии.

Замечания возникли и к консервам «Онежские деликатесы». На их упаковке отсутствовало зоологическое название рыбы. Дополнительно лабораторные исследования показали расхождения между заявленным и фактическим количеством белка и жира.

Проверка выявила проблемы и с содержанием соли. У шести торговых марок соответствующий показатель оказался за пределами значений, предусмотренных государственным стандартом.

Помимо обязательных требований, специалисты Роскачества оценивали вкусовые качества, консистенцию и другие потребительские характеристики рыбных консервов.

Так, у продукции «Беринг» обнаружились чрезмерно жесткие рыбные кости. Консервы «Знаток» получили замечание из-за суховатой консистенции, а в продукции «5 Морей» эксперты отметили слабый горьковатый привкус.

При этом выявленные недостатки не означают, что исследованная скумбрия представляет опасность для потребителей.

По информации Роскачества, все 37 проверенных образцов успешно прошли исследования по показателям безопасности. Специалисты не обнаружили нарушений микробиологических требований, в том числе связанных с возбудителями ботулизма, плесенью и дрожжами.

Не выявлено также превышений допустимого содержания опасных веществ, включая мышьяк, кадмий, свинец и ртуть. Показатели гистамина находились в пределах установленных требований.

Кроме того, лабораторная проверка не обнаружила нарушений промышленной стерильности консервов.

Таким образом, основные претензии экспертов касались состава, достоверности информации для покупателей и отдельных качественных характеристик продукции, а не ее безопасности.

Вместе с тем Роскачество выделило 12 торговых марок, которые успешно прошли проверку не только по обязательным нормам законодательства, но и по более строгим требованиям организации.

В этот перечень вошли «Азбука моря», «Барс», «Владкон», «Главпродукт», «Доброфлот», «Морепродукт», «Рыбное меню», «Совок», «Сохраним традиции», «Спецзаказ», «Ультрамарин» и Fish House.

Продукция перечисленных производителей может претендовать на получение российского Знака качества.

Еще десять торговых марок выполнили все обязательные требования, однако не смогли соответствовать повышенным критериям, установленным Роскачеством.

После завершения исследования специалисты передали информацию о выявленных нарушениях производителям, торговым сетям и уполномоченным надзорным органам.

Первые меры уже приняты. В частности, сеть магазинов «Глобус» прекратила реализацию рыбных консервов под марками Globus и «Морской котик».

Некоторые производители также приступили к внутренним проверкам, чтобы установить причины обнаруженных недостатков и принять меры по их устранению.

В Роскачестве подчеркнули, что результаты исследования позволяют оценить не только безопасность рыбных консервов, но и добросовестность производителей при указании состава продукции и соблюдении установленных стандартов.

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