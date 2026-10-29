В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

В Хабаровске предложили привезти из Японии обновленный компактный автомобиль Nissan Dayz 2024 года выпуска. Стоимость машины составляет 989 тысяч рублей, что меньше цены новых автомобилей отечественного производства. При этом японская малолитражка оснащена турбированным двигателем, вариатором и системой полного привода. Об этом сообщает издание «За рулем».

Предложение привлекло внимание благодаря сравнительно невысокой стоимости автомобиля. За указанную сумму покупателю доступен компактный городской хетчбэк, предназначенный для японского рынка.

Для сравнения, минимальная цена седана Lada Granta с кондиционером составляет 1 068 000 рублей. Таким образом, японская модель оказалась дешевле на 79 тысяч рублей.

Разница с другими автомобилями российского производства еще заметнее. Начальная стоимость Lada Iskra составляет 1 277 000 рублей, что на 288 тысяч рублей превышает цену предложенного Nissan Dayz.

За седан Lada Vesta покупателям придется заплатить не менее 1 558 000 рублей. Это на 569 тысяч рублей больше стоимости японской малолитражки.

Одной из особенностей Nissan Dayz стала силовая установка с системой мягкого гибрида. Такая технология предусматривает совместную работу бензинового двигателя и дополнительного электрического оборудования.

Основную тягу обеспечивает двигатель внутреннего сгорания, тогда как стартер-генератор помогает ему в определенных режимах движения.

Во время замедления автомобиля система возвращает часть энергии, которая обычно теряется при торможении, и сохраняет ее в аккумуляторе. Впоследствии накопленная энергия используется для поддержки бензинового двигателя при разгоне.

При этом электрическая система мягкого гибрида не предназначена для самостоятельного движения автомобиля без использования основного мотора.

Предлагаемый Nissan Dayz оборудован трехцилиндровым бензиновым турбодвигателем рабочим объемом около 0,7 литра. Максимальная мощность силового агрегата составляет 64 лошадиные силы.

В качестве коробки передач используется вариатор, обеспечивающий плавное изменение передаточного отношения во время движения.

Автомобиль также оснащен полным приводом, который помогает распределять тягу между осями в зависимости от дорожных условий.

При движении по скользкому покрытию или ухудшении сцепления колес с дорогой система автоматически изменяет передачу тяги, чтобы повысить устойчивость автомобиля.

Отдельного внимания заслуживает оснащение японской модели. Несмотря на компактные размеры и сравнительно доступную цену, машина располагает современными средствами обеспечения комфорта.

В частности, на фотографиях автомобиля можно увидеть подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедийную систему с сенсорным экраном и легкосплавные колесные диски.

Также среди оборудования отмечены электрические стеклоподъемники, центральный замок, дистанционный ключ и система кругового обзора, облегчающая маневрирование в ограниченном пространстве.

Кроме того, автомобиль может быть оснащен электронными помощниками водителя, включая распознавание дорожных знаков и систему предупреждения столкновений с функцией автоматического торможения.

При этом точное название комплектации в предложении не указано, поэтому наличие отдельных функций требует дополнительного уточнения.

Таким образом, Nissan Dayz 2024 года предлагается российским покупателям по цене ниже стоимости новых Lada Granta, Iskra и Vesta. При этом японский автомобиль отличается компактными габаритами, гибридной системой и полным приводом.

Речь идет об автомобиле, доступном для заказа с японского рынка, а не о модели, официально поставляемой в российские дилерские центры.

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