Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Овсяные хлопья необязательно варить на завтрак. Из них можно приготовить мягкий шоколадный пирог с насыщенным вкусом какао и лёгкой банановой сладостью. Причём пшеничная мука не понадобится: её заменит обычная овсянка.

Такой десерт напоминает нежный брауни, особенно если добавить немного тёмного шоколада. Тесто замешивается за несколько минут, а основную работу выполняет духовка.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

овсяные хлопья — 150 г;

спелые бананы — 2 шт. (около 220 г мякоти);

яйца — 2 шт.;

молоко — 120 мл;

какао-порошок без сахара — 25 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сахар или мёд — 1–2 ст. л. по желанию;

ванилин — на кончике ножа;

соль — щепотка;

тёмный шоколад — 30 г по желанию.

Лучше выбирать очень спелые бананы с тёмными точками на кожуре. Они мягче и слаще, поэтому дополнительного сахара может вообще не понадобиться.

Как приготовить шоколадный пирог из овсянки

Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния мелкой крошки. Превращать их в совершенно однородную муку необязательно. Очистите бананы и разомните вилкой до состояния пюре. Небольшие кусочки допустимы. Добавьте к бананам яйца, молоко и растительное масло. Хорошо перемешайте венчиком. Всыпьте измельчённую овсянку, какао, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешайте до однородности. Если бананы недостаточно сладкие, добавьте немного сахара или мёда. Оставьте тесто на 5 минут, чтобы овсяные хлопья впитали часть жидкости. При желании вмешайте мелко нарезанный тёмный шоколад. Застелите форму диаметром 18–20 см пергаментом и переложите в неё тесто. Выпекайте в заранее разогретой до 180 °C духовке около 30–35 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой. На ней не должно оставаться сырого теста, хотя несколько влажных крошек допустимы. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем аккуратно переложите на тарелку.

Время приготовления с учётом выпекания — примерно 45 минут.

Почему пирог получается без муки

Овсяные хлопья содержат крахмал и растворимые пищевые волокна, которые впитывают жидкость и помогают тесту загустеть.

Банановое пюре добавляет влажность и естественную сладость, а яйца связывают ингредиенты.

В результате получается мягкий пирог с плотной, слегка влажной серединой. По текстуре он отличается от классического бисквита: не такой воздушный, зато более насыщенный и нежный.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не нарезайте пирог сразу после духовки. Пока он горячий, мякиш остаётся очень мягким и может крошиться. После 15–20 минут остывания структура становится плотнее, а шоколадный вкус ощущается ярче.

Главная ошибка — слишком много овсянки

Овсяные хлопья продолжают впитывать влагу даже после замешивания теста.

Если добавить их больше, чем указано в рецепте, пирог может получиться сухим и тяжёлым.

Правильное тесто должно напоминать густую сметану и медленно стекать с ложки.

Если после пяти минут настаивания масса стала слишком плотной, добавьте 1–2 столовые ложки молока.

А если тесто жидковато, всыпьте немного измельчённых хлопьев и снова дайте ему постоять.

Нужно ли измельчать овсяные хлопья

Это зависит от желаемой текстуры.

Если измельчить овсянку почти до состояния муки, пирог получится более однородным и будет напоминать шоколадный кекс.

Если оставить хлопья целыми, десерт приобретёт выраженную зернистую структуру.

Для первого приготовления лучше использовать мелко измельчённые хлопья длительной варки. Они хорошо впитывают влагу и дают предсказуемый результат.

Овсянка быстрого приготовления тоже подойдёт, но тесто может загустеть быстрее.

Как сделать вкус более шоколадным

Банан и какао хорошо сочетаются, но насыщенность вкуса зависит от качества порошка.

Лучше использовать обычное несладкое какао, а не растворимый шоколадный напиток с сахаром.

Для более выразительного вкуса можно добавить немного тёмного шоколада или щепотку растворимого кофе, предварительно растворённого в молоке.

Кофе в небольшом количестве не сделает пирог кофейным, но подчеркнёт шоколадные нотки.

Чем дополнить овсяный пирог

Базовый рецепт легко разнообразить:

грецкими орехами;

кусочками тёмного шоколада;

вишней без косточек;

кокосовой стружкой;

щепоткой корицы.

Особенно удачно сочетаются шоколад и вишня. Ягоды придают десерту лёгкую кислинку и делают вкус менее приторным.

Если используете замороженную вишню, предварительно разморозьте её и слейте лишний сок.

Можно ли приготовить без сахара

Да, если бананы достаточно спелые.

Два крупных сладких банана придают тесту заметную сладость. Однако десерт получится менее сладким, чем привычный магазинный шоколадный пирог.

Если хочется усилить вкус без большого количества сахара, добавьте немного ванили или корицы.

При использовании тёмного шоколада также учитывайте, что он может содержать сахар.

Как хранить готовый пирог

Полностью остывший пирог можно убрать в закрытый контейнер и хранить в холодильнике до трёх дней.

Перед подачей его можно слегка разогреть в микроволновке. Тогда шоколадные кусочки снова станут мягкими.

Но и холодным десерт остаётся вкусным: его текстура становится плотнее и немного напоминает брауни.

Подавайте пирог с натуральным йогуртом, ягодами или просто чашкой чая.

Обычная овсянка, два банана и несколько ложек какао превращаются в домашний шоколадный десерт без пшеничной муки. Такой пирог легко приготовить даже без большого кулинарного опыта, а ингредиенты для него часто уже есть на кухне.

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