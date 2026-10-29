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Мозг вороны обошел человеческий в сложном тесте

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Немецкие ученые обнаружили у ворон необычную способность быстро обрабатывать зрительную информацию и принимать решения. Во время эксперимента птицы справлялись с определенной задачей примерно в два раза быстрее людей и обезьян, сохраняя высокую точность ответов. Результаты исследования специалистов Тюбингенского университета опубликованы в научном журнале Science.

Нейробиологи провели эксперимент с участием двух черных ворон, которых предварительно обучили определять направление движения объектов на экране.

Перед птицами размещали сенсорный монитор с многочисленными точками, перемещавшимися в разных направлениях. Среди беспорядочного движения воронам необходимо было определить, куда преимущественно направлен общий поток.

Для ответа птицы должны были клюнуть соответствующую область экрана. За правильное выполнение задания они получали вознаграждение.

Исследователи постепенно усложняли испытание, уменьшая количество точек, двигавшихся согласованно. Чем меньше таких элементов было на экране, тем труднее становилось определить преобладающее направление.

Однако даже в наиболее сложных условиях вороны демонстрировали высокую способность различать движение.

Когда только 3% точек перемещались в одном направлении, птицы продолжали находить правильный ответ примерно в половине попыток. При более отчетливом движении точность выполнения задания приближалась к 100%.

Особенно удивила специалистов скорость реакции пернатых. В среднем от появления изображения до выбора ответа проходило всего 235 миллисекунд, то есть меньше четверти секунды.

Для сравнения, в аналогичных исследованиях людям и другим приматам требовалось примерно вдвое больше времени.

Таким образом, вороны продемонстрировали способность чрезвычайно быстро анализировать сложную зрительную информацию, не теряя точности при принятии решений.

Чтобы выяснить, каким образом птицам удается достигать таких результатов, ученые изучили активность нервных клеток их головного мозга.

Во время выполнения заданий исследователи регистрировали сигналы нейронов в области переднего мозга, отвечающей за сложную обработку информации и принятие решений.

Оказалось, что нервные клетки начинали отражать направление будущего выбора уже приблизительно через 70 миллисекунд после появления изображения.

Это происходило задолго до того, как птица физически реагировала на задание и касалась экрана клювом.

При этом активность нейронов постепенно изменялась по мере накопления зрительной информации, необходимой для выбора правильного ответа.

Специалисты обнаружили, что такой механизм во многом напоминает процессы, происходящие в головном мозге человека и других приматов при принятии решений.

Несмотря на существенные различия в строении мозга птиц и млекопитающих, основные принципы обработки информации оказались сходными.

Исследователи предполагают, что высокая скорость принятия решений могла сформироваться у ворон в процессе эволюции.

Птицам необходимо быстро реагировать на изменения окружающей среды, особенно во время полета. Они должны своевременно замечать препятствия, выбирать направление движения и ориентироваться в пространстве.

Подобные задачи требуют эффективной обработки зрительных сигналов и практически мгновенной двигательной реакции.

Ученые считают, что особенности эволюционного развития могли способствовать формированию у птиц чрезвычайно быстрых механизмов анализа информации.

Полученные результаты также показывают, что сложные познавательные процессы могут обеспечиваться мозгом, строение которого существенно отличается от человеческого.

Однако исследователи подчеркивают, что эксперимент проводился только с двумя воронами. Поэтому делать вывод о превосходстве всех представителей этого вида над человеком по общей скорости мышления пока преждевременно.

Кроме того, сравнение с людьми и обезьянами основано на результатах ранее проведенных аналогичных испытаний, а не на непосредственном одновременном тестировании разных видов.

Тем не менее исследование демонстрирует, насколько эффективно мозг птиц способен справляться с определенными зрительными задачами.

Ученым еще предстоит выяснить, какие именно особенности нервной системы обеспечивают воронам такую скорость обработки информации и насколько широко подобные способности распространены среди других птиц.

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