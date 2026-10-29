Новости Казани

4 и 6 ноября казанские муниципальные парковки будут работать бесплатно

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани 4 и 6 ноября муниципальные парковки бу...

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В Казани 4 и 6 ноября автомобилисты смогут бесплатно оставить машины на муниципальных парковках. Это связано с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан.

Как сообщили в мэрии города, в эти дни плата за парковку взиматься не будет. По действующим правилам, в выходные и официальные праздничные дни парковка в столице Татарстана всегда бесплатна. В обычные будни оплата требуется с 8:00 до 19:00.

Таким образом, 4 и 6 ноября станут дополнительными днями, когда водители смогут сэкономить на стоянке. В остальные дни ноября парковка будет работать в стандартном режиме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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