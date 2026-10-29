Новости Казани

Особняк зодчего Мюфке в Казани уйдет с молотка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани на аукцион выставят особняк архитектор...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Казани выставили на продажу исторический особняк, построенный архитектором Карлом Мюфке. Объект культурного наследия, расположенный на улице Хади Атласи, 28, включен в план приватизации муниципального имущества. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

На торги выставят само здание площадью 393,9 квадратного метра, склад на 13,9 квадратного метра и земельный участок в 1,46 тысячи квадратных метров. Продажа будет проводиться через аукцион либо посредством публичного предложения.

Ранее здание пытались спасти от разрушения. В 2020 году здесь закрыли на капитальный ремонт филиал детского сада №238, а проект курировал лично мэр Казани Ильсур Метшин. За это время муниципалитет успел частично восстановить особняк «по контуру»: отремонтировали кровлю и систему отопления, заменили часть окон и дверей. Однако работы остановились в марте 2021 года.

В исполкоме пояснили, что здание требует комплексного восстановления, на которое в городском бюджете нет средств. Теперь судьба исторического объекта решится с помощью продажи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

20 часов назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Интересное в Казани

день назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

эффективная борьба с тараканами в квартире

Кулинария

17 часов назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

установка доводчиков дверей в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Кулинария

8 часов назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

23 часа назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Кулинария

день назад

Пельмени больше не варю в кастрюле: готовлю в сливочном соусе под сыром — домашние просят добавки

Кулинария

день назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог
Новости Татарстана
30 минут назад

Более 193 тысяч татарстанских школьников проверили знания ПДД

Более 193 тысяч школьников Татарстана приняли у...

Кулинария

час назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Не у нас

2 часа назад

Мозг вороны обошел человеческий в сложном тесте

Не у нас

2 часа назад

В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

Не у нас

2 часа назад

На Чукотке отмечены самые высокие средние зарплаты по стране
Гид по районам
40 минут назад

ВТБ и МГУ создали детекторы токсичности и галлюцинаций для ИИ-агентов банка

Не у нас

2 часа назад

Учёные нашли тревожные изменения в океане

Не у нас

2 часа назад

В России создали препарат на основе спирта для лечения сердца

Не у нас

2 часа назад

Роскачество нашло нарушения у 15 марок консервов из скумбрии
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров