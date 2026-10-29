Особняк зодчего Мюфке в Казани уйдет с молотка

В Казани выставили на продажу исторический особняк, построенный архитектором Карлом Мюфке. Объект культурного наследия, расположенный на улице Хади Атласи, 28, включен в план приватизации муниципального имущества. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

На торги выставят само здание площадью 393,9 квадратного метра, склад на 13,9 квадратного метра и земельный участок в 1,46 тысячи квадратных метров. Продажа будет проводиться через аукцион либо посредством публичного предложения.

Ранее здание пытались спасти от разрушения. В 2020 году здесь закрыли на капитальный ремонт филиал детского сада №238, а проект курировал лично мэр Казани Ильсур Метшин. За это время муниципалитет успел частично восстановить особняк «по контуру»: отремонтировали кровлю и систему отопления, заменили часть окон и дверей. Однако работы остановились в марте 2021 года.

В исполкоме пояснили, что здание требует комплексного восстановления, на которое в городском бюджете нет средств. Теперь судьба исторического объекта решится с помощью продажи.