Картофель больше не превращаю в пюре: делаю хрустящие гнёзда с грибной начинкой

Из обычного картофеля можно приготовить не только пюре, драники или запеканку. Если натереть клубни на тёрке, сформировать небольшие корзиночки и наполнить их грибами, получится необычный ужин с хрустящими краями и сочной начинкой.

Такие картофельные гнёзда выглядят нарядно, хотя готовятся из доступных продуктов. Снаружи картофель подрумянивается в духовке, а внутри остаётся мягким. Грибы со сметаной и расплавленным сыром делают блюдо особенно ароматным.

Какие продукты понадобятся

На 6 картофельных гнёзд:

картофель — 700 г;

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

картофельный крахмал — 1 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу;

укроп — для подачи.

Удобнее всего использовать форму для крупных маффинов. В ней картофельные корзиночки сохраняют форму и равномерно пропекаются.

Как приготовить картофельные гнёзда с грибами

Очистите картофель и натрите на крупной тёрке. Переложите массу в сито и тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, крахмал, одну столовую ложку растительного масла, соль и перец. Перемешайте. Смажьте ячейки формы для маффинов маслом. Разложите картофельную массу, прижимая её ко дну и стенкам, чтобы получились корзиночки с углублением посередине. Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут. Картофель должен начать подрумяниваться и стать мягким. Пока гнёзда запекаются, мелко нарежьте лук и шампиньоны. Обжарьте лук на оставшемся масле 2–3 минуты, затем добавьте грибы. Готовьте начинку ещё 6–8 минут, пока грибная жидкость не испарится. Добавьте измельчённый чеснок, соль и перец. Снимите сковороду с огня и вмешайте сметану. Достаньте картофельные корзиночки, распределите по ним грибную начинку и посыпьте тёртым сыром. Верните форму в духовку ещё на 8–10 минут. Сыр должен расплавиться, а края картофеля — стать золотистыми. Дайте гнёздам постоять 5 минут, затем осторожно извлеките из формы и посыпьте укропом.

Общее время приготовления — около 45–50 минут.

Главная ошибка — не отжимать картофель

Натёртый картофель быстро выделяет сок. Если оставить всю жидкость, гнёзда будут скорее пропариваться, чем запекаться, а хрустящая корочка не получится.

Поэтому картофельную массу необходимо хорошо отжать. Особенно это важно для молодых и водянистых клубней.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не делайте стенки корзиночек слишком толстыми. Слой около 5–7 мм быстрее пропечётся и лучше подрумянится. При этом дно должно оставаться достаточно прочным, чтобы удерживать начинку.

Почему грибы нужно обжаривать заранее

Шампиньоны содержат много влаги. Если положить их в картофельные гнёзда сырыми, при запекании выделится сок, который размягчит корзиночки.

Предварительная обжарка помогает убрать лишнюю жидкость и сделать грибной вкус насыщеннее.

Сметану лучше добавлять уже после снятия сковороды с огня. Так начинка получится нежной и не будет слишком жидкой.

Как добиться хрустящей корочки

Картофельные гнёзда лучше запекать при достаточно высокой температуре — около 200 °C. Важно также не заполнять корзиночки начинкой с самого начала.

Сначала картофель должен подрумяниться самостоятельно. Только после этого добавляют грибы и сыр.

Если края уже золотистые, а дно остаётся мягким, можно увеличить время первого запекания на несколько минут. Главное — убедиться, что картофель полностью приготовился.

Чем разнообразить начинку

Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или заранее приготовленные лесные грибы.

К грибам также хорошо подходят обжаренный лук-порей, шпинат и небольшое количество сливочного сыра.

Для более сытного варианта можно добавить кусочки готовой курицы. Однако слишком много начинки класть не стоит: переполненные корзиночки сложнее извлечь из формы.

С чем подавать картофельные гнёзда

Блюдо вкуснее всего сразу после духовки, пока картофельные края остаются хрустящими, а сыр — мягким.

К гнёздам подойдут свежие помидоры, огурцы или лёгкий овощной салат. Дополнительный соус необязателен, поскольку грибная начинка уже содержит сметану.

Оставшиеся гнёзда можно хранить в холодильнике до двух дней. Для повторного разогревания лучше использовать духовку: микроволновка размягчит картофельную корочку.

Картофельные гнёзда с грибами — простой способ приготовить привычные продукты по-новому. Вместо пюре или жареной картошки получаются аккуратные порционные корзиночки с сочной начинкой и сырной корочкой.

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