С близкими – выгоднее: три лайфхака для тех, кто хочет оставаться на связи

Найти выгоду один раз – приятно. Но настоящая удача в том, чтобы сделать ее своей постоянной спутницей. В цифровой жизни современного человека нет ничего более постоянного и нужного, чем мобильный интернет и услуги связи. Мы нашли три лайфхака, которые реально работают. Удобно, что воспользоваться ими можно сразу у одного оператора – Т2.

Получите 30% скидку на связь, оплачивая ее с цифровой Т2 карты «Мир». Ее можно открыть в приложении оператора и сразу начать пользоваться для оплаты покупок в сети и офлайн-магазинах через MirPay. Скидка действует со второго месяца подключения на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Black и Premium и применяется в день оплаты каждый месяц.

Вспомните, что вы семья, и сделайте связь дешевле до 25% для каждого. Это позволяет программа «Выгодно вместе» от Т2. Чем больше участников – тем доступнее связь, оплачивать которую можно с одного счета. Пригласить в программу можно даже абонентов другого оператора, а номера участников могут быть зарегистрированы в разных регионах. Для участия не обязательно менять тариф, к которому вы привыкли, просто объединяйтесь с близкими в одну группу и платите меньше.

Планируйте расходы заранее с выгодой до 20% с абонементами на связь от Т2. Такую скидку можно получить при оплате связи на год или шесть месяцев, а при покупке абонемента на три месяца выгода составит 15%. Выберите тариф, добавьте абонемент к заказу – и скидка применится автоматически. Останется заполнить данные, указать способ получения SIM-карты и оплатить заказ. Готово – пользуйтесь тарифом и не думайте о счетах на связь.

А если хочется еще больше выгоды за пределами оплаты тарифа, то обратите внимание на подписку MiXX. Это настоящая цифровая экосистема от Т2, в которой собраны предложения и сервисы от лидеров рынка – стриминги, все популярные онлайн-кинотеатры, премиум-подписки, электронные книги и многое другое. Платите за одну подписку, а пользуйтесь всем сразу с выгодой более 3500 рублей в месяц.

Лучшая выгода – та, за которой не нужно гнаться. Используйте топовые предложения от Т2 и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.