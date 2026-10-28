Около 40% взрослых с повышенным артериальным давлением даже не подозревают о своей проблеме. Такие данные получил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) по результатам исследования за 2021–2023 годы. Люди могут годами чувствовать себя здоровыми, пока случайное измерение давления не выявит нарушение.

При этом желание проверить здоровье нередко вызывает больше вопросов, чем ответов. Одни годами ограничиваются общим анализом крови, другие приходят в лабораторию с огромным списком исследований из интернета. Кто-то после 30 лет решает проверить гормоны и витамины, а кто-то хочет убедиться, что с сердцем всё в порядке. Лабораторных программ десятки, анализов ещё больше, но как понять, какие из них действительно нужны, а на какие можно не тратить деньги?

Редакция ProKazan поговорила с Ленаром Рамиловичем Кашаповым, главным врачом клиники «БИОМЕД» в Казани, и выяснила, чем отличаются популярные программы обследований, какие проблемы помогают обнаружить анализы и почему даже самый большой чекап не всегда оказывается самым полезным.

С чего начать, если последний раз сдавали анализы несколько лет назад?

Когда ничего не болит, обследование легко отложить на годы. Последний раз анализы сдавали перед устройством на работу или во время диспансеризации, а с тех пор самочувствие не изменилось. Хотя некоторые нарушения могут долго протекать без заметных симптомов.

Для первой проверки в клинике «БИОМЕД» предусмотрена программа «Базовая лабораторная». Она помогает оценить основные показатели здоровья и выявить возможные отклонения.

Общий анализ крови позволяет обнаружить признаки анемии и изменения количества клеток крови. Глюкоза и холестерин помогают оценить углеводный и липидный обмен, а биохимические показатели отражают работу печени и почек. В комплекс также входят электролиты: калий, натрий, хлор, магний и кальций, необходимые для работы сердца, мышц и нервной системы.

Отдельно проверяется С-реактивный белок, повышение которого может указывать на воспаление. Однако даже если результаты выходят за пределы нормы, делать выводы самостоятельно не стоит.

«Показатель за пределами референсного диапазона ещё не равен диагнозу. На результат могут влиять недавняя инфекция, физическая нагрузка, лекарства и подготовка к сдаче крови», — объясняет Ленар Рамилович Кашапов, главный врач клиники.

Поэтому результаты важно обсудить со специалистом. Он поможет определить, какие отклонения требуют внимания и нужны ли дополнительные обследования.

Сердце не беспокоит. Значит, проверять его пока рано?

О здоровье сердца многие задумываются только после появления боли в груди, одышки или учащённого сердцебиения. Однако нарушения могут долго развиваться без заметных симптомов, особенно при повышенном давлении, высоком холестерине, сахарном диабете, курении и лишнем весе. Важна и наследственность, особенно если близкие родственники перенесли инфаркт или инсульт в молодом возрасте.

Оценить некоторые показатели сердечно-сосудистого риска помогает программа «Здоровое сердце». При этом результаты анализов врач рассматривает с учётом возраста, давления, образа жизни и наследственности.

«При снижении переносимости привычной физической нагрузки лучше начинать не с самостоятельного выбора анализов, а с консультации врача-кардиолога. Тут могут понадобиться ЭКГ и другие исследования, которые лабораторный комплекс не заменяет», — объясняет Ленар Рамилович Кашапов.

Поэтому при хорошем самочувствии чекап может стать частью профилактики, а при появлении одышки, сердцебиения или дискомфорта в груди лучше обратиться к кардиологу.

Какие анализы нужны женщинам и мужчинам и почему списки отличаются?

Казалось бы, организм работает по одним принципам, значит, и набор анализов должен быть примерно одинаковым. Однако помимо общих показателей здоровья существуют исследования, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить характерные для мужчин и женщин нарушения.

Программа «Здоровье женщины» включает общие анализы крови и мочи, биохимию, а также женские половые гормоны: ФСГ, ЛГ, пролактин и прогестерон. Они важны для оценки работы репродуктивной системы. Дополнительно проверяются гормоны щитовидной железы, антитела к тиреопероксидазе, онкомаркер СА-125, а также проводятся мазок на флору и цитологическое исследование клеток шейки матки.

В мужском комплексе акцент сделан на здоровье предстательной железы и репродуктивной системы. Помимо общих анализов и биохимии, программа «Здоровье мужчины» включает проверку гормонов щитовидной железы, ПСА, микроскопическое исследование уретрального мазка и секрета простаты. Эти показатели помогают врачу оценить возможные нарушения и определить необходимость дальнейшей диагностики.

При этом выбирать обследование только по полу недостаточно. Например, уровень ПСА оценивают с учётом возраста и индивидуальных факторов риска, а женские гормоны могут зависеть от дня менструального цикла. Поэтому состав и необходимость исследований лучше заранее обсудить с врачом, чтобы результаты действительно помогли разобраться в состоянии здоровья.

После 30 лет пора сдавать больше анализов или менять привычки?

После 30 лет многие впервые задумываются о регулярной проверке здоровья. Сидячая работа, хронический недосып, недостаток движения и лишние килограммы постепенно становятся привычной частью жизни. При этом самочувствие может оставаться вполне нормальным, хотя некоторые факторы риска уже начинают накапливаться.

Как объясняет Ленар Рамилович Кашапов, 30 лет не являются медицинской границей, после которой всем срочно требуется расширенное обследование. Однако это хороший повод обратить внимание на образ жизни, артериальное давление, вес и наследственность.

Для профилактической проверки предусмотрена программа «30+». Особое внимание уделяется глюкозе и гликированному гемоглобину, которые помогают оценить углеводный обмен, а также липидному профилю, отражающему уровень холестерина и его фракций. Врач также рекомендует обратить внимание на ТТГ для оценки работы щитовидной железы, ферритин, показывающий запасы железа, и витамин D.

При этом количество анализов само по себе не определяет качество профилактики. Иногда результаты обследования становятся поводом пересмотреть питание, добавить физическую активность или наладить сон. А необходимость дополнительных исследований лучше определять вместе с врачом.

Постоянная усталость и выпадение волос. Стоит ли сразу проверять все витамины?

Постоянно хочется спать, волосы стали выпадать сильнее, а сосредоточиться на работе всё сложнее. Первая мысль у многих вполне предсказуемая: организму не хватает витаминов. Кто-то сразу покупает добавки, другие отправляются сдавать анализы на всё подряд. Но усталость и выпадение волос могут иметь десятки причин, далеко не всегда связанных с дефицитами.

В клинике «БИОМЕД» для оценки витаминного статуса предусмотрена программа «Дефицит витаминов». Особенно актуальной такая проверка может быть при несбалансированном питании, заболеваниях желудка и кишечника, нарушениях всасывания питательных веществ и приёме некоторых лекарств. Например, людям на строгом веганском рационе важно контролировать обеспеченность витамином B12.

Отдельного внимания заслуживает ферритин, который отражает запасы железа в организме. При этом железо относится к минералам, а не витаминам, и его недостаток требует отдельной оценки.

Как объясняет Ленар Рамилович Кашапов, по одним симптомам невозможно точно определить, какого вещества не хватает организму. Поэтому сдавать максимально широкий список анализов без показаний не стоит. Самостоятельный приём высоких доз витаминов тоже может быть небезопасен. Гораздо полезнее сначала разобраться в причинах жалоб и уже по результатам обследования решить, нужна ли коррекция.

Планируете ребёнка? Почему важно пройти обследование до беременности

Беременность это большая ответственность и важно, чтобы она протекала спокойно для будущей мамы и малыша. Возможные проблемы во время беременности можно предупредить, если заранее пройти обследование с акцентом на репродуктивную систему организма.

Для таких случаев предусмотрена программа «Планирование беременности». Она помогает оценить углеводный обмен, отдельные показатели работы печени и почек, гормональный статус а также выявить признаки текущих или ранее перенесённых инфекций. Некоторые обнаруженные изменения желательно оценить и при необходимости скорректировать ещё до наступления беременности.

Как объясняет Ленар Рамилович Кашапов, подготовку обоим партнёрам стоит начинать с обсуждения хронических заболеваний, принимаемых лекарств, питания, образа жизни, прививок и наследственности. Эти факторы могут повлиять на выбор необходимых обследований.

Поэтому проверку здоровья лучше планировать заранее. Это позволит будущим родителям разобраться с возможными рисками и при необходимости пройти дополнительные обследования до зачатия.

Универсального чекапа, который подходит абсолютно всем, не существует. Выбор программы зависит от возраста, образа жизни, жалоб и индивидуальных факторов риска. Главное, чтобы обследование помогало получить ответы на конкретные вопросы о здоровье, а не превращалось в бесконечную сдачу анализов.

В медицинском центре «БИОМЕД» в Казани можно подобрать подходящую программу лабораторного обследования, проверить важные показатели и при необходимости обсудить результаты со специалистом. Телефон для записи: +7 (843) 5-333-333 Официальный сайт

чекап Казань, чекап организма Казань, check up Казань, check-up Казань, БИОМЕД Казань, Биомед медицинский центр, Биомед анализы, Биомед чекапы, лабораторные программы Казань, лабораторные исследования Казань, сдать анализы Казань, анализы крови Казань, комплексное обследование организма, комплекс анализов Казань, программы обследования организма, профилактическое обследование, проверка здоровья Казань, какие анализы сдать, какие анализы нужно сдавать, анализы для проверки организма, обследование без жалоб, базовый чекап, базовая лабораторная программа, общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ на глюкозу, анализ на холестерин, липидный профиль, гликированный гемоглобин, С-реактивный белок, анализы печени и почек, анализы на электролиты, чекап после 30 лет, анализы после 30 лет, обследование после 30, здоровье женщины, женский чекап Казань, анализы для женщин, женские гормоны, анализы на гормоны щитовидной железы, ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, цитологическое исследование, мазок на флору, здоровье мужчины, мужской чекап Казань, анализы для мужчин, ПСА анализ, обследование простаты, проверка мужского здоровья, здоровое сердце, чекап сердца Казань, проверка сердечно-сосудистой системы, сердечно-сосудистые риски, анализы для сердца, анализы на витамины, дефицит витаминов, проверить дефицит витаминов, анализ на витамин D, анализ на витамин B12, анализ на ферритин, причины постоянной усталости, выпадение волос анализы, какие анализы сдать при усталости, анализы при выпадении волос, подготовка к беременности Казань, анализы перед беременностью, обследование перед зачатием, анализы для будущих родителей, биохимия для будущих родителей, обследование семейной пары, консультация врача Казань, лабораторная диагностика Казань, профилактика заболеваний, раннее выявление нарушений здоровья, медицинские анализы Казань, программы чекапов БИОМЕД, обследование организма БИОМЕД, скидки на анализы Казань, скидки на чекапы БИОМЕД