Остался варёный рис после ужина: смешиваю с тунцом и жарю румяные биточки

Вчерашний рис необязательно разогревать и снова подавать как гарнир. Из него можно приготовить румяные биточки с тунцом — с хрустящей корочкой снаружи и нежной начинкой внутри. Особенно удобно, что для такого ужина подойдут самые обычные продукты, которые часто уже есть дома.

Консервированный тунец придаёт рису насыщенный вкус, яйцо помогает биточкам держать форму, а немного сыра делает их мягче. На приготовление уйдёт около 20 минут, если рис уже сварен.

Какие продукты понадобятся

На 3 порции:

варёный рис — 400 г;

консервированный тунец в собственном соку — 150 г без жидкости;

яйцо — 1 шт.;

твёрдый сыр — 70 г;

панировочные сухари — 3 ст. л. в массу и немного для обваливания;

зелёный лук — 2–3 пера;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Лучше всего подходит круглозёрный рис: он немного клейкий и хорошо удерживает форму. Из рассыпчатого длиннозёрного риса биточки тоже получатся, но их будет сложнее сформировать.

Как приготовить рисовые биточки с тунцом

Переложите холодный варёный рис в глубокую миску. Если он слипся в плотный комок, аккуратно разомните вилкой. Откройте банку тунца, слейте жидкость и разберите рыбу на небольшие кусочки. Добавьте тунец к рису. Всыпьте мелко нарезанный зелёный лук и измельчённый чеснок. Натрите сыр на мелкой тёрке и отправьте в общую миску. Разбейте яйцо, добавьте панировочные сухари и чёрный перец. При необходимости немного посолите. Тщательно перемешайте массу. Она должна быть достаточно плотной, чтобы из неё можно было сформировать биточки. Смочите руки водой и слепите небольшие круглые котлетки толщиной около 1,5–2 см. Слегка обваляйте каждую заготовку в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите биточки и жарьте примерно 3–4 минуты с первой стороны до золотистой корочки. Осторожно переверните и готовьте ещё 3–4 минуты, пока вторая сторона не подрумянится, а яйцо внутри полностью не приготовится. Переложите готовые биточки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте горячими с овощами или любимым соусом.

Почему вчерашний рис подходит лучше свежего

Только что сваренный рис обычно горячий и содержит больше свободной влаги на поверхности. Из-за этого масса для биточков может получиться слишком мягкой.

После охлаждения рис становится плотнее, поэтому его удобнее смешивать с яйцом, сыром и рыбой.

Но важно помнить о правильном хранении. Варёный рис нельзя оставлять на ночь при комнатной температуре: в нём могут размножаться бактерии, в том числе Bacillus cereus, а повторное нагревание не всегда устраняет образовавшиеся токсины.

Для рецепта подходит только рис, который после приготовления быстро охладили, убрали в холодильник и сохранили при температуре не выше 4 °C. Желательно использовать его в течение суток.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если рисовая масса плохо держит форму, разомните несколько ложек риса вилкой до более клейкой консистенции и смешайте с остальными ингредиентами. Это поможет связать биточки без лишней муки.

Главная ошибка — добавлять тунец вместе с жидкостью

Консервированная рыба содержит сок или масло, которые могут сделать рисовую массу слишком влажной.

Если не слить жидкость, биточки будут разваливаться при переворачивании.

Поэтому тунец нужно предварительно откинуть на сито или тщательно слить содержимое банки.

Не стоит также измельчать рыбу до состояния пасты. Небольшие кусочки тунца делают текстуру блюда интереснее.

Как добиться хрустящей корочки

Для румяных биточков важно хорошо разогреть сковороду, но не использовать слишком сильный огонь.

Если масло недостаточно горячее, панировка начнёт активно впитывать жир. А на чрезмерно сильном огне сухари быстро подгорят.

Оптимальный вариант — средний нагрев.

После выкладывания биточков не спешите их переворачивать. Дайте первой стороне хорошо подрумяниться, чтобы образовалась плотная корочка.

Жарить лучше небольшими партиями, оставляя между заготовками свободное пространство.

Можно ли приготовить без сыра

Да, сыр не является обязательным ингредиентом.

Он добавляет сливочный вкус и помогает сделать середину нежнее, но биточки сохранят форму и без него благодаря яйцу и рисовому крахмалу.

Если исключаете сыр, можно добавить немного мелко нарезанного укропа или петрушки.

Для более яркого вкуса подойдёт небольшое количество лимонной цедры.

Чем заменить панировочные сухари

Если сухарей дома нет, можно использовать пшеничную или рисовую муку.

Для связывания массы достаточно 1–2 столовых ложек муки, но точное количество зависит от влажности риса.

Для внешней панировки подойдёт кукурузная мука мелкого помола. Она поможет получить приятную золотистую поверхность.

Однако добавлять слишком много сухих ингредиентов не стоит: биточки могут стать плотными.

С чем подавать рисовые биточки

К тунцу и рису хорошо подходит лёгкий соус на основе йогурта.

Смешайте натуральный йогурт с укропом, небольшим количеством лимонного сока и щепоткой соли.

Можно также подать биточки со сметаной или томатным соусом.

В качестве гарнира лучше выбрать свежие овощи: огурцы, помидоры, листья салата или сладкий перец.

Такой ужин получается достаточно сытным и не требует дополнительной порции крупы.

Оставшиеся биточки следует быстро охладить и убрать в холодильник, но с учётом того, что они приготовлены из уже хранившегося риса, лучше съесть их сразу и не оставлять на следующий день.

Обычный варёный рис и банка тунца превращаются в полноценное горячее блюдо без сложных ингредиентов. Достаточно добавить яйцо, немного сыра и панировочных сухарей, сформировать биточки и обжарить до золотистой корочки.

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