В Греции обычную белокочанную капусту умеют готовить так, что даже мясо становится необязательным. Одно из традиционных домашних блюд — лаханоризо (lahanorizo), название которого буквально означает «капуста с рисом».

На первый взгляд сочетание продуктов кажется слишком простым. Однако благодаря оливковому маслу, томатам, ароматным травам и лимонному соку блюдо приобретает насыщенный средиземноморский вкус. Капуста становится нежной, а рис впитывает овощные соки и ароматы специй.

Какие ингредиенты понадобятся

На 4 порции:

белокочанная капуста — 700 г;

круглозёрный рис — 150 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидоры в собственном соку — 250 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 4 ст. л.;

вода или овощной бульон — 400–500 мл;

лимон — ½ шт.;

свежий укроп — 20 г;

соль и чёрный перец — по вкусу.

При желании можно добавить немного сладкой паприки или щепотку острого перца.

Как подготовить овощи

Капусту нашинкуйте полосками средней толщины. Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, чеснок измельчите.

В глубокой сковороде или толстостенной кастрюле разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук и морковь в течение 5–7 минут, затем добавьте чеснок и томатную пасту.

Через минуту выложите капусту. Перемешайте и готовьте около 10 минут, пока она не уменьшится в объёме и не станет мягче.

Как приготовить греческое лаханоризо

Добавьте к овощам измельчённые помидоры и предварительно промытый рис. Влейте горячую воду или овощной бульон, посолите и приправьте перцем.

Доведите содержимое кастрюли до кипения, уменьшите огонь и накройте крышкой. Тушите примерно 20–25 минут до готовности риса, периодически проверяя количество жидкости.

Если рис ещё твёрдый, а жидкость уже испарилась, добавьте немного горячей воды.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стремитесь сделать рис полностью рассыпчатым. Особенность лаханоризо заключается именно в его нежной, слегка кремовой консистенции, которая напоминает овощное ризотто.

Ингредиент, который раскрывает вкус капусты

Когда рис станет мягким, снимите кастрюлю с огня. Добавьте мелко нарезанный укроп, свежевыжатый лимонный сок и немного оливкового масла.

Перемешайте и оставьте блюдо под крышкой на 5–10 минут. Лимонная кислинка уравновесит естественную сладость тушёной капусты, а свежая зелень придаст блюду характерный средиземноморский аромат.

С чем подают лаханоризо в Греции

Лаханоризо можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Особенно хорошо оно сочетается с сыром фета, оливками, свежим хлебом и натуральным йогуртом.

Существует и вариант приготовления без томатов. В этом случае основными вкусовыми акцентами становятся оливковое масло, лимонный сок и укроп.

Греческое лаханоризо — отличный пример того, как из доступных продуктов можно приготовить полноценный семейный ужин. Никаких сложных кулинарных техник, дорогих ингредиентов и горы грязной посуды: практически всё готовится в одной кастрюле.

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