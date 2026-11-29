В Венгрии из обычной картошки готовят «Ракот крумпли»: с яйцами и сметаной получается полноценный семейный ужин
ПроКазань
В венгерской кухне даже обычный картофель превращается в сытное блюдо, ради которого не нужно покупать дорогие продукты. Речь идёт о ракот крумпли (rakott krumpli) — традиционной картофельной запеканке с варёными яйцами, копчёной колбасой и сметаной.
Ингредиенты выкладывают слоями, благодаря чему во время запекания они пропитываются соками друг друга. Сверху образуется румяная корочка, а внутри сохраняется нежная сливочная текстура. Такое блюдо прекрасно подходит для семейного обеда или ужина.
Какие ингредиенты понадобятся
На 4–5 порций:
картофель — 1 кг;
куриные яйца — 5 шт.;
копчёная колбаса — 250 г;
сметана — 300 г;
сливочное масло — 40 г;
сладкая молотая паприка — 1 ч. л.;
чеснок — 2 зубчика;
соль и чёрный перец — по вкусу;
твёрдый сыр — 80 г по желанию.
В Венгрии для этого блюда часто используют копчёную колбасу с выраженным ароматом паприки. В домашних условиях её можно заменить качественной полукопчёной колбасой.
Как подготовить картофель и яйца
Картофель тщательно вымойте и отварите в кожуре до полуготовности или полной мягкости, но так, чтобы клубни сохраняли форму. Обычно на это требуется 20–25 минут после закипания воды.
Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Картофель также остудите, снимите кожуру и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм.
Колбасу нарежьте тонкими ломтиками.
Как приготовить нежный сметанный соус
В глубокой миске соедините сметану, измельчённый чеснок, паприку, чёрный перец и немного соли.
Тщательно перемешайте. Если сметана слишком густая, добавьте одну-две столовые ложки молока.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте сметану жирностью 20% или выше. Она лучше сохраняет кремовую консистенцию при запекании и не становится слишком водянистой.
Как правильно собрать венгерскую запеканку
Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите половину картофельных кружочков, распределите сверху часть сметанного соуса, затем добавьте слой нарезанных яиц и колбасы.
Повторите слои, пока ингредиенты не закончатся. Верхним слоем должен остаться картофель, покрытый оставшейся сметаной.
При желании посыпьте запеканку натёртым сыром.
Сколько запекать ракот крумпли
Разогрейте духовку до 180 °C.
Поставьте форму на средний уровень и готовьте примерно 30–35 минут, пока поверхность не станет золотистой, а соус не начнёт слегка пузыриться по краям.
Если сырная корочка подрумянивается слишком быстро, накройте форму фольгой.
После приготовления оставьте запеканку на 10–15 минут. За это время слои немного уплотнятся, и блюдо будет легче разделить на порции.
С чем подавать картофельную запеканку
В Венгрии ракот крумпли часто дополняют солёными огурцами, свежими овощами и зеленью. Хорошо подходит и лёгкий салат из помидоров с красным луком.
Запеканка получается достаточно сытной, поэтому отдельный гарнир ей не требуется.
Ракот крумпли — удачный пример домашней кухни, в которой простые продукты превращаются в полноценный ужин. Картофель, яйца, колбаса и сметана создают сочетание, которое особенно приятно подавать прямо из духовки, пока середина остаётся нежной, а верхушка покрыта аппетитной корочкой.
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