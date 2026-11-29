В венгерской кухне даже обычный картофель превращается в сытное блюдо, ради которого не нужно покупать дорогие продукты. Речь идёт о ракот крумпли (rakott krumpli) — традиционной картофельной запеканке с варёными яйцами, копчёной колбасой и сметаной.

Ингредиенты выкладывают слоями, благодаря чему во время запекания они пропитываются соками друг друга. Сверху образуется румяная корочка, а внутри сохраняется нежная сливочная текстура. Такое блюдо прекрасно подходит для семейного обеда или ужина.

Какие ингредиенты понадобятся

На 4–5 порций:

картофель — 1 кг;

куриные яйца — 5 шт.;

копчёная колбаса — 250 г;

сметана — 300 г;

сливочное масло — 40 г;

сладкая молотая паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль и чёрный перец — по вкусу;

твёрдый сыр — 80 г по желанию.

В Венгрии для этого блюда часто используют копчёную колбасу с выраженным ароматом паприки. В домашних условиях её можно заменить качественной полукопчёной колбасой.

Как подготовить картофель и яйца

Картофель тщательно вымойте и отварите в кожуре до полуготовности или полной мягкости, но так, чтобы клубни сохраняли форму. Обычно на это требуется 20–25 минут после закипания воды.

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Картофель также остудите, снимите кожуру и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм.

Колбасу нарежьте тонкими ломтиками.

Как приготовить нежный сметанный соус

В глубокой миске соедините сметану, измельчённый чеснок, паприку, чёрный перец и немного соли.

Тщательно перемешайте. Если сметана слишком густая, добавьте одну-две столовые ложки молока.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте сметану жирностью 20% или выше. Она лучше сохраняет кремовую консистенцию при запекании и не становится слишком водянистой.

Как правильно собрать венгерскую запеканку

Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

Выложите половину картофельных кружочков, распределите сверху часть сметанного соуса, затем добавьте слой нарезанных яиц и колбасы.

Повторите слои, пока ингредиенты не закончатся. Верхним слоем должен остаться картофель, покрытый оставшейся сметаной.

При желании посыпьте запеканку натёртым сыром.

Сколько запекать ракот крумпли

Разогрейте духовку до 180 °C.

Поставьте форму на средний уровень и готовьте примерно 30–35 минут, пока поверхность не станет золотистой, а соус не начнёт слегка пузыриться по краям.

Если сырная корочка подрумянивается слишком быстро, накройте форму фольгой.

После приготовления оставьте запеканку на 10–15 минут. За это время слои немного уплотнятся, и блюдо будет легче разделить на порции.

С чем подавать картофельную запеканку

В Венгрии ракот крумпли часто дополняют солёными огурцами, свежими овощами и зеленью. Хорошо подходит и лёгкий салат из помидоров с красным луком.

Запеканка получается достаточно сытной, поэтому отдельный гарнир ей не требуется.

Ракот крумпли — удачный пример домашней кухни, в которой простые продукты превращаются в полноценный ужин. Картофель, яйца, колбаса и сметана создают сочетание, которое особенно приятно подавать прямо из духовки, пока середина остаётся нежной, а верхушка покрыта аппетитной корочкой.

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