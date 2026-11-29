Некоторые привычные средства для уборки при совместном использовании могут выделять опасные для человека вещества. Особенно осторожно следует обращаться с отбеливателем: его смешивание с отдельными компонентами бытовой химии способно привести к образованию токсичных газов. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на опрошенных специалистов.

Например, при соединении отбеливателя с аммиаком, который входит в состав некоторых средств для очистки окон и плит, образуются хлорамины. При вдыхании они взаимодействуют с влагой в организме, в результате чего образуется соляная кислота. Это может вызвать раздражение глаз, носа и слизистых оболочек. При высокой концентрации последствия могут быть опасными для жизни.

Еще одна нежелательная комбинация — отбеливатель и кислотные очистители. Их взаимодействие способно привести к выделению хлора, который представляет опасность для органов зрения и дыхания.

При этом образование иприта в результате обычного смешивания бытовых чистящих средств исключается: для его получения требуется сера. Однако отсутствие этого вещества не делает подобные эксперименты безопасными.

Тяжесть возможных последствий зависит от количества выделившегося газа, вентиляции, площади помещения и индивидуального состояния здоровья.

Если после случайного смешивания средств появились кашель, слезотечение или сильный химический запах, нужно немедленно выйти на свежий воздух и проветрить помещение, не подвергая себя повторному воздействию. При появлении симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. В зависимости от состояния пациента врачи могут использовать препараты для расширения бронхов и следить за уровнем кислорода и состоянием легких.

Эксперт по химии атмосферы Делфин Фармер советует держать отбеливатель, перекись водорода и другие окисляющие составы отдельно от остальной бытовой химии.

Если для уборки требуется несколько средств, применять следующее можно только после того, как полностью исчезнет запах предыдущего состава. По словам специалиста, во многих случаях для очистки поверхностей вполне достаточно воды и обычного мыла, сообщает "Самара Онлайн 24".