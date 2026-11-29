Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступал астанинскому «Барысу» со счетом 0:2, но сумел переломить ход встречи. Хозяева забросили четыре шайбы подряд и завершили игру победой 4:2.

Как сообщили в пресс-службе клуба, команда проявила характер и не позволила сопернику удержать преимущество. После двух пропущенных голов нижнекамцы полностью завладели инициативой и довели матч до уверенного успеха.

Эта победа стала важной для «Нефтехимика» в турнирной таблице КХЛ. Точный счет встречи — 4:2 в пользу хозяев льда.