«Нефтехимик» совершил камбэк и одолел «Барыс» в КХЛ
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Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступал астанинскому «Барысу» со счетом 0:2, но сумел переломить ход встречи. Хозяева забросили четыре шайбы подряд и завершили игру победой 4:2.
Как сообщили в пресс-службе клуба, команда проявила характер и не позволила сопернику удержать преимущество. После двух пропущенных голов нижнекамцы полностью завладели инициативой и довели матч до уверенного успеха.
Эта победа стала важной для «Нефтехимика» в турнирной таблице КХЛ. Точный счет встречи — 4:2 в пользу хозяев льда.
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