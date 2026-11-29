На южной окраине Казани, в районе Березовой рощи, к 2032 году появится научный городок, куда переедут все институты федерального исследовательского центра КазНЦ РАН. Сейчас подразделения разбросаны по всему городу и размещаются в устаревших зданиях, не отвечающих современным требованиям. Проект стал первым в России кампусом для академической науки и победил в отборе Минобрнауки, рассказали разработчики концепции из Татинвестгражданпроекта.

Под застройку выделен участок в 12 гектаров недалеко от поселка Мирный и Республиканской клинической больницы. В перспективе рядом появятся станция метро «Березовая роща» и новые жилые кварталы. Главный корпус объединит лаборатории четырех направлений: химико-фармакологического, физико-технического, агропромышленного и биоэкологического. Все здания, включая библиотеку, столовую, конгресс-центр и виварий, свяжут отапливаемые переходы, а для ученых построят два жилых корпуса — «Дом ученых» и «Дом аспирантов».

Строительство оценивается примерно в 23 миллиарда рублей, которые поровну разделят федеральный бюджет и казна Татарстана. Еще около 13 миллиардов потребуется на закупку оборудования. Проектирование начнется в 2027 году, завершить стройку планируют к концу 2031-го, а новоселье научных сотрудников намечено на 2032 год. Судьба исторических зданий институтов в центре Казани, которые освободятся после переезда, пока не решена.