Домашний куриный рулет «Мраморный» способен заменить магазинную колбасу и стать украшением праздничной мясной нарезки. На срезе хорошо заметны кусочки светлого и тёмного мяса, между которыми видны тонкие прожилки специй и зелени. Именно благодаря этому рисунку закуска получила своё название.

Для приготовления не понадобится мясорубка или специальное оборудование. Достаточно нарезать курицу, смешать её с приправами и желатином, а затем запечь в духовке.

Какие ингредиенты понадобятся

филе куриной грудки — 500 г;

филе куриного бедра — 400 г;

быстрорастворимый желатин — 20 г;

чеснок — 3 зубчика;

сладкая молотая паприка — 2 ч. л.;

сушёный укроп — 1 ч. л.;

холодная вода — 50 мл;

соль — 12 г;

молотый кориандр и чёрный перец — по вкусу.

Сочетание грудки и бедра позволяет получить красивый рисунок на срезе и сохранить сочность готового рулета.

Как подготовить мясо

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками размером около 1–1,5 см. Переложите мясо в глубокую миску, добавьте измельчённый чеснок, паприку, сушёную зелень, соль и остальные специи.

Всыпьте сухой желатин, влейте холодную воду и тщательно перемешайте. Желатин поможет соединить кусочки мяса после охлаждения, благодаря чему рулет будет хорошо держать форму.

Накройте миску и уберите в холодильник на 30 минут.

Как сформировать мраморный рулет

Переложите мясную массу в рукав для запекания и сформируйте плотный продолговатый рулет. Постарайтесь удалить лишний воздух и надёжно закрепить края рукава согласно инструкции производителя.

Поместите заготовку в прямоугольную форму для выпечки хлеба или кекса. Она поможет сохранить аккуратную форму будущей закуски.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не нарезайте курицу слишком мелко. Именно небольшие цельные кусочки мяса в сочетании с паприкой создают характерный мраморный рисунок.

Сколько запекать куриный рулет

Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте рулет запекаться примерно на 50–60 минут. Точное время зависит от толщины заготовки. Температура в центре рулета должна достигнуть 74 °C.

После приготовления дайте рулету немного остыть, не раскрывая рукав. Затем уберите его в холодильник, не оставляя при комнатной температуре дольше двух часов.

Для полного застывания потребуется 6–8 часов, поэтому удобнее всего готовить закуску накануне праздничного застолья.

Что добавить для более интересного вкуса

Классический вариант рулета можно разнообразить сушёными томатами, фисташками, копчёной паприкой или прованскими травами. Каждый из этих ингредиентов придаст закуске дополнительный аромат и сделает рисунок на срезе выразительнее.

Перед подачей снимите рукав и нарежьте охлаждённый рулет тонкими ломтиками. Его можно выложить на блюдо вместе со свежими овощами, зеленью, горчицей и хреном.

«Мраморный» рулет хорош не только для новогоднего стола. Он подходит для утренних бутербродов, домашних сэндвичей и холодных закусок. При этом состав полностью зависит от выбранных продуктов, а количество соли и специй можно регулировать самостоятельно.

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