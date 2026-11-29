Два образца древесного угля возрастом около 4300 лет нашли в геологической формации Дурупинар неподалёку от горы Арарат. Фрагменты подняли с глубины более девяти метров. Об исследовании пишет Daily Mail.

Согласно результатам радиоуглеродного анализа, первый образец относится к 2410–2269 годам до нашей эры, второй — к 2349–2193 годам до нашей эры. Вероятность датировки составляет соответственно 60,6% и 82%. Полученные интервалы близки к датам потопа, которые указываются в традиционной библейской хронологии.

Тем не менее возраст древесины не позволяет установить, когда дерево срубили и для чего использовали. Поэтому учёные пока не могут связать находку с Ноевым ковчегом.

Руководитель проекта Эндрю Джонс рассказал, что исследования продолжатся. Образцы направят в лаборатории Турции и Швейцарии. Кроме того, специалисты определят вид древесины и проверят, могла ли она быть обработана смолой или битумом.

Ранее радарное обследование формации выявило под землёй линии и угловатые участки. Исследователи предполагают, что это могут быть стены, проходы и отдельные отсеки. По их версии, несколько элементов складываются в систему туннелей протяжённостью примерно 46 метров. Также прибор показал слой с тремя уровнями.

Однако радар фиксирует различия между материалами, а не непосредственно помещения или стены. Турецкий археолог Дженкер Атила заявил, что на некоторых фрагментах можно заметить признаки человеческой обработки. Для дальнейшей проверки команда планирует продолжить бурение и изучить результаты анализа почти 400 образцов пород и грунта, сообщает "Самара Онлайн 24".