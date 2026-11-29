Согласно распространённому православному обычаю, надгробный крест размещают у ног усопшего. Однако установка распятия в изголовье также не противоречит христианской традиции.

Расположение креста в ногах объясняется верой в воскресение мёртвых. Считается, что при таком размещении усопший символически обращён к распятию и восходящему солнцу. Сам крест олицетворяет надежду на спасение души и вечную жизнь.

В отдельных православных общинах принято устанавливать крест за головой умершего. Этот обычай связывают с победой Христа над смертью.

Значение имеет и дальнейшая судьба деревянного креста. После установки постоянного памятника его рекомендуется сохранить возле захоронения либо передать для благоговейной утилизации. Выбрасывать религиозный символ вместе с обычным мусором не следует.