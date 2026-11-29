Искусственный интеллект от OpenAI и Anthropic начал получать результаты в решении математических задач, над которыми специалисты работали много лет. Некоторые из этих проблем оставались нерешёнными на протяжении столетий. По информации Ferra, успехи нейросетей заставили математиков обсуждать последствия автоматизации научных исследований.

В апреле ИИ помог продвинуть работу над гипотезой Якоби и задачей Эрдёша о единичных расстояниях. Позже OpenAI объявила о решении задачи Навье — Стокса, которая входит в число задач тысячелетия. В октябре разработчик опубликовал свыше 700 работ с результатами по 372 математическим проблемам, остававшимся открытыми.

О достижении заявили и в Anthropic. Сотрудник компании Левент Алпёге сообщил, что модель Claude помогла получить доказательство гипотезы Римана. При этом представленные заявления пока нельзя считать окончательно подтверждёнными без независимой научной оценки.

Часть математиков обеспокоена темпами внедрения нейросетей. Терренс Тао и 25 других лауреатов медали Филдса подписали обращение против массовой автоматизации исследований. Документ собрал более 8 тысяч подписей. Также была создана «Ассоциация человеческой математики», объединяющая сторонников работы без ИИ.

Специалисты считают, что нейросети могут повлиять не только на скорость решения задач, но и на способы получения научных знаний. Они опасаются, что готовые ответы вытеснят последовательное построение теорий и обсуждение промежуточных результатов. Ещё один повод для беспокойства — возможные изменения в обучении студентов и подготовке молодых учёных, сообщает "Самара Онлайн 24".