Оставшийся после ужина рис необязательно снова разогревать в качестве гарнира. Из него можно приготовить аппетитные лепёшки с золотистой хрустящей корочкой и нежной сырной серединкой. Такой завтрак получается сытным, а на его приготовление уходит всего 15–20 минут.

Особенно удобно, что не нужно замешивать тесто, ждать его подъёма или включать духовку. Достаточно добавить к готовому рису яйцо, немного сыра и несколько ложек муки.

Какие ингредиенты понадобятся

отварной рис — 300 г;

твёрдый сыр — 120 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2–3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

зелёный лук или укроп — 20 г;

соль и чёрный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Из указанного количества продуктов получится примерно 6–8 небольших лепёшек.

Как приготовить рисовое тесто

Переложите холодный отварной рис в глубокую миску. Добавьте яйцо, сметану, измельчённый чеснок и мелко нарезанную зелень.

Сыр натрите на крупной тёрке и соедините с остальными ингредиентами. Всыпьте муку, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.

Масса должна получиться достаточно вязкой, чтобы из неё можно было сформировать небольшие лепёшки. Если рис слишком рассыпчатый, слегка разомните часть зёрен вилкой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте рис блендером до состояния однородной пасты. Целые зёрна при обжаривании создают интересную текстуру, а расплавленный сыр помогает соединить их между собой.

Как получить хрустящую золотистую корочку

Разогрейте широкую сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Сформируйте лепёшки толщиной около одного сантиметра. При желании слегка обваляйте их в панировочных сухарях.

Выложите заготовки на сковороду и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны. Не переворачивайте лепёшки слишком рано: нижняя сторона должна успеть покрыться устойчивой корочкой.

Готовые изделия должны быть горячими внутри, с полностью приготовленным яйцом. Переложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Чем можно разнообразить рисовые лепёшки

Этот рецепт удобен тем, что позволяет использовать и другие продукты, оставшиеся в холодильнике. В рисовую массу можно добавить:

мелко нарезанную ветчину;

обжаренные шампиньоны;

консервированную кукурузу;

копчёный сыр;

сладкий перец;

немного молотой паприки.

Подавать лепёшки лучше горячими, пока сыр внутри остаётся мягким. В качестве дополнения подойдут сметана, чесночный соус или натуральный йогурт с зеленью.

Как правильно использовать вчерашний рис

Для приготовления лепёшек подходит только рис, который после варки быстро охладили, желательно в течение часа, и убрали в холодильник. Использовать его рекомендуется в течение 24 часов.

Если рис простоял всю ночь при комнатной температуре, готовить из него завтрак нельзя. Повторное нагревание не гарантирует разрушения токсинов, которые могли образоваться при неправильном хранении.

При соблюдении этих условий вчерашний гарнир легко превращается в самостоятельное блюдо. Хрустящие рисовые лепёшки с сыром помогают разнообразить привычные завтраки, сократить пищевые отходы и приготовить вкусную еду без дополнительных расходов.

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