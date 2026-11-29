Православные священнослужители рассказали, какое надгробие предпочтительнее устанавливать на месте захоронения христианина.

По словам иерея Сергея Генченкова, установка каменного памятника не считается грехом. Подобная практика существовала ещё до революции. Однако священник подчеркнул, что на надгробии желательно разместить крест, поскольку он является символом спасения и имеет особое значение во время молитвы.

Протоиерей Андрей Ткачёв отметил, что могильный крест напоминает о принадлежности усопшего к христианской вере и необходимости молитвы за него.

Протоиерей Николай Важнов также призвал родственников не допускать конфликтов при выборе надгробия. По его мнению, можно установить памятник, сохранив рядом крест. При этом стоимость и внешний вид мемориала не имеют значения для упокоения души умершего, пишет дзен-канал Смотри в себя.