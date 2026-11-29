Народный артист России Александр Олешко поделился подробностями личной жизни, которую на протяжении многих лет предпочитал скрывать от общественности. В беседе с Лаурой Джугелией 50-летний телеведущий признался, что состоит в браке уже 16 лет, пишет «Комсомольская правда».

По словам актера, знакомство с будущей супругой произошло в компании общих друзей. Одним из главных факторов семейного счастья Олешко считает схожее чувство юмора. Артист назвал встречу с избранницей судьбоносной и подчеркнул, что их отношения строятся на взаимном доверии и общих взглядах на жизнь.

Телеведущий также объяснил, почему в его семье нет детей. Раньше он мечтал стать отцом, однако со временем принял сложившиеся обстоятельства. Сейчас отсутствие наследников не является для него болезненной темой. При этом артист много времени посвящает работе с детьми.

О своей личной жизни Олешко рассказывал и ранее. В 2011 году он сообщал об отношениях с графическим дизайнером Викторией Минеевой. В 2018 году знаменитость упоминала роман с художницей, которая младше него на десять лет.

В марте 2023 года в разговоре с Лерой Кудрявцевой актер признался, что счастлив во втором браке. Однако раскрывать имя супруги и другие подробности семейной жизни он не стал.