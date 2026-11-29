Археологическая находка в Мексике может помочь ученым узнать больше о первых людях, населявших Америку. На территории строительства международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса обнаружили скелет, возраст которого оценивается примерно в 13 тысяч лет. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

Останки нашли в 2021 году. Археологи дали им имя Йоцин. На языке науатль это слово означает «уникальный». Возраст находки проверили в двух независимых лабораториях. По результатам исследований, мужчина жил в период примерно от 13 087 до 11 700 лет назад.

Ученым удалось восстановить около 80% скелета, включая части черепа. Предположительно, рост мужчины составлял около 175 сантиметров. На момент смерти ему было от 25 до 30 лет.

Изучение костей показало, что при жизни человек получал несколько травм. Следы повреждений обнаружили на грудной клетке, носу и в районе левой глазницы. Часть ранений успела зажить.

Отдельной особенностью останков стал темный оттенок костей. Исследователи объясняют его длительным пребыванием во влажной болотистой среде. Зубы Йоцина оказались сильно стерты, но кариеса не обнаружили. По состоянию зубной эмали специалисты рассчитывают получить дополнительные сведения о рационе древнего человека.

Особый интерес представляет анатомическое строение скелета. Оно отличается от характеристик других древних людей, останки которых обнаружили в этом регионе. Поэтому пока остается неизвестным, к какой популяции принадлежал Йоцин и откуда прибыли его предки.

Для уточнения происхождения мужчины археологи намерены провести анализ ДНК. Предварительно результаты ожидаются в первые три месяца 2027 года. Генетические данные могут помочь дополнить научные представления о миграциях древних людей и заселении Американского континента, сообщает "Самара Онлайн 24".