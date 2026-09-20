Экономика

Минфин и Банк России прорабатывают модель национального стейблкоина

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минфин и Банк России начали обсуждать возможнос...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Возможность создания национальной модели стейблкоина в России начали обсуждать Минфин и Банк России. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Ведомства рассматривают принципы работы такого инструмента и перечень операций, которые могут быть доступны с его использованием.

Чебесков указал, что задача не сводится к созданию еще одного цифрового финансового инструмента. По его словам, необходимо определить потенциальный спрос на него, возможные сферы применения и заранее оценить связанные с использованием риски.

«Сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России: как такой стейблкоин будет функционировать, какие операции возможны и так далее», — отметил заместитель министра финансов.

При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретной модели или готовом законопроекте. Ведомства находятся на этапе оценки различных вариантов и параметров будущего инструмента.

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