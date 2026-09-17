NASA представила метод отслеживания сезонных смещений центра масс Земли

Точность до миллиметра — такой результат даёт метод, представленный специалистами NASA. Он позволяет фиксировать сезонные перемещения центра масс Земли относительно её геометрического центра; о разработке говорится в материале агентства, а информацию приводит портал «Царьград».

В основе метода — объединение данных лазерного наблюдения за спутниками, GPS-измерений и информации с аппаратов на низкой орбите. С его помощью учёные установили, что амплитуда ежегодных смещений примерно вдвое меньше, чем считалось восемь лет назад. Точное положение центра масс критически важно для спутниковой навигации, картографии и измерения уровня моря, поскольку вокруг этой точки вращаются искусственные спутники.

Эти перемещения незаметны для человека и не несут угрозы, но вызваны перераспределением водных масс, льда и воздуха по поверхности планеты. Например, в марте накопление снега в Северной Америке и Евразии сдвигает центр масс примерно на три миллиметра к Северному полюсу, а в апреле обилие воды в бассейне Амазонки перемещает его на 2,2 миллиметра в сторону Южной Америки; с августа по октябрь увеличение массы дождевой и талой воды в океанах вызывает движение к южным районам Тихого океана. Плотный зимний воздух также перераспределяет массу между полушариями.

Ранее исследователи выявили шесть новых аномальных областей на глубине 2900 километров под поверхностью Земли. Некоторые из них могут быть связаны с остатками древних погруженных литосферных плит, локальными плавлениями материи и взаимодействием с зонами пониженных скоростей в нижней мантии.