Яблочный пирог за 5 минут: нежнее шарлотки и без лишней возни
Сгенерировано ИИ
Быстрый яблочный пирог за 5 минут: нежная выпечка вместо шарлотки
Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, выручает быстрый яблочный пирог. Он готовится почти как шарлотка, но получается другим: яблоки лежат снизу, пропитываются сахаром и корицей, а после переворачивания становятся сочной ароматной верхушкой.
Такой пирог удобно печь к чаю, завтраку выходного дня или внезапному приходу гостей. Тесто замешивается за несколько минут, продукты нужны самые простые, а результат выглядит так, будто над десертом работали гораздо дольше.
Почему этот яблочный пирог получается сочным
Яблоки хорошо подходят для домашней выпечки: при нагревании они становятся мягче, дают сок и впитывают аромат корицы. В этом рецепте фрукты выкладывают на дно формы, посыпают сахаром и специями, а сверху заливают тестом.
Во время выпечки яблочные дольки слегка карамелизуются. После переворачивания пирог получается похожим на простой домашний перевёртыш: снизу мягкое тесто, сверху сочная фруктовая начинка.
«Главное — нарезать яблоки тонко. Тогда они успевают стать мягкими за короткое время и не остаются сырыми внутри пирога», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.
Ингредиенты для быстрого пирога с яблоками
Для формы среднего размера понадобится:
яйца — 2 шт.;
сахар — 100 г;
молоко — 100 мл;
пшеничная мука — 200 г;
разрыхлитель — 10 г;
яблоки среднего размера — 4 шт.;
корица — по вкусу;
сахар для начинки — по вкусу;
сливочное масло — для смазывания формы;
сахарная пудра — для подачи.
Яблоки лучше брать кисло-сладкие. Слишком мягкие сорта могут быстро расползтись, а очень кислые потребуют больше сахара.
Как подготовить яблоки
Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Яблоки вымойте, обсушите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Лучше использовать разъёмную форму или форму с плотным дном, чтобы после переворачивания пирог легко вышел.
Выложите яблоки на дно формы ровным слоем. Посыпьте сахаром и корицей. Если яблоки сладкие, сахара нужно совсем немного. Если сорт кислый, можно добавить 1–2 столовые ложки.
Как замесить тесто за 5 минут
В миске взбейте яйца с сахаром до светлой массы. Не обязательно добиваться пышной устойчивой пены, но сахар должен частично раствориться, а смесь стать более воздушной.
Влейте молоко тонкой струйкой, продолжая перемешивать.
Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухую смесь к жидкой основе и аккуратно размешайте до однородности.
Тесто должно получиться гладким, умеренно густым и легко стекать с ложки. Если оно кажется слишком плотным, можно добавить ещё 1–2 столовые ложки молока.
Как выпекать яблочный пирог
Вылейте тесто поверх яблок и аккуратно разровняйте лопаткой. Старайтесь распределить массу так, чтобы она закрыла все дольки.
Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 20–25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой, без влажных следов.
Верх пирога должен стать золотистым. Если он быстро темнеет, а середина ещё не готова, накройте форму листом фольги и допеките несколько минут.
Как правильно перевернуть пирог
После выпечки дайте пирогу постоять в форме 5–10 минут. За это время соки немного стабилизируются, а тесто станет плотнее.
Затем накройте форму блюдом и аккуратно переверните пирог. Яблоки окажутся сверху, а корица с сахаром дадут красивую ароматную прослойку.
Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой. Особенно вкусно подавать его тёплым — с чаем, молоком, кофе или шариком ванильного мороженого.
Чем этот пирог отличается от шарлотки
Обычная шарлотка чаще всего смешивает яблоки с тестом или распределяет их внутри. Здесь яблоки сначала лежат на дне формы и пропитываются сахаром с корицей.
Из-за этого вкус получается более карамельным, а текстура — нежнее. Тесто остаётся мягким, а фруктовый слой становится сочным и заметным.
Корица особенно хорошо сочетается с яблоками и делает пирог более тёплым по аромату. Но если вы не любите пряности, её можно заменить ванильным сахаром.
Полезные хитрости
Если хотите более насыщенный вкус, добавьте к яблокам немного сливочного масла маленькими кусочками. Во время выпечки оно растает и сделает начинку мягче.
Для лёгкой кислинки можно сбрызнуть яблоки лимонным соком. Это особенно хорошо работает со сладкими сортами.
Если пирог готовится для детей, корицы можно взять совсем немного, а сверху добавить сахарную пудру уже перед подачей.
Для более праздничного варианта добавьте к яблокам горсть изюма, дроблёных орехов или тонкие ломтики груши.
Как хранить яблочный пирог
Лучше всего этот пирог есть в день приготовления, пока тесто мягкое, а яблоки ароматные. Но он спокойно хранится 1–2 дня в закрытом контейнере.
В холодильнике пирог станет плотнее, поэтому перед подачей его можно слегка подогреть в микроволновке или духовке.
Если оставить выпечку открытой, тесто быстрее подсохнет. Поэтому после полного остывания пирог лучше накрыть крышкой, плёнкой или перевернутой миской.
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