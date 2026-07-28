Быстрый яблочный пирог за 5 минут: нежная выпечка вместо шарлотки

Когда хочется домашней выпечки, но нет желания долго возиться с тестом, выручает быстрый яблочный пирог. Он готовится почти как шарлотка, но получается другим: яблоки лежат снизу, пропитываются сахаром и корицей, а после переворачивания становятся сочной ароматной верхушкой.

Такой пирог удобно печь к чаю, завтраку выходного дня или внезапному приходу гостей. Тесто замешивается за несколько минут, продукты нужны самые простые, а результат выглядит так, будто над десертом работали гораздо дольше.

Почему этот яблочный пирог получается сочным

Яблоки хорошо подходят для домашней выпечки: при нагревании они становятся мягче, дают сок и впитывают аромат корицы. В этом рецепте фрукты выкладывают на дно формы, посыпают сахаром и специями, а сверху заливают тестом.

Во время выпечки яблочные дольки слегка карамелизуются. После переворачивания пирог получается похожим на простой домашний перевёртыш: снизу мягкое тесто, сверху сочная фруктовая начинка.

«Главное — нарезать яблоки тонко. Тогда они успевают стать мягкими за короткое время и не остаются сырыми внутри пирога», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Ингредиенты для быстрого пирога с яблоками

Для формы среднего размера понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 100 мл;

пшеничная мука — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки среднего размера — 4 шт.;

корица — по вкусу;

сахар для начинки — по вкусу;

сливочное масло — для смазывания формы;

сахарная пудра — для подачи.

Яблоки лучше брать кисло-сладкие. Слишком мягкие сорта могут быстро расползтись, а очень кислые потребуют больше сахара.

Как подготовить яблоки

Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Яблоки вымойте, обсушите, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Лучше использовать разъёмную форму или форму с плотным дном, чтобы после переворачивания пирог легко вышел.

Выложите яблоки на дно формы ровным слоем. Посыпьте сахаром и корицей. Если яблоки сладкие, сахара нужно совсем немного. Если сорт кислый, можно добавить 1–2 столовые ложки.

Как замесить тесто за 5 минут

В миске взбейте яйца с сахаром до светлой массы. Не обязательно добиваться пышной устойчивой пены, но сахар должен частично раствориться, а смесь стать более воздушной.

Влейте молоко тонкой струйкой, продолжая перемешивать.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухую смесь к жидкой основе и аккуратно размешайте до однородности.

Тесто должно получиться гладким, умеренно густым и легко стекать с ложки. Если оно кажется слишком плотным, можно добавить ещё 1–2 столовые ложки молока.

Как выпекать яблочный пирог

Вылейте тесто поверх яблок и аккуратно разровняйте лопаткой. Старайтесь распределить массу так, чтобы она закрыла все дольки.

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 20–25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой, без влажных следов.

Верх пирога должен стать золотистым. Если он быстро темнеет, а середина ещё не готова, накройте форму листом фольги и допеките несколько минут.

Как правильно перевернуть пирог

После выпечки дайте пирогу постоять в форме 5–10 минут. За это время соки немного стабилизируются, а тесто станет плотнее.

Затем накройте форму блюдом и аккуратно переверните пирог. Яблоки окажутся сверху, а корица с сахаром дадут красивую ароматную прослойку.

Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой. Особенно вкусно подавать его тёплым — с чаем, молоком, кофе или шариком ванильного мороженого.

Чем этот пирог отличается от шарлотки

Обычная шарлотка чаще всего смешивает яблоки с тестом или распределяет их внутри. Здесь яблоки сначала лежат на дне формы и пропитываются сахаром с корицей.

Из-за этого вкус получается более карамельным, а текстура — нежнее. Тесто остаётся мягким, а фруктовый слой становится сочным и заметным.

Корица особенно хорошо сочетается с яблоками и делает пирог более тёплым по аромату. Но если вы не любите пряности, её можно заменить ванильным сахаром.

Полезные хитрости

Если хотите более насыщенный вкус, добавьте к яблокам немного сливочного масла маленькими кусочками. Во время выпечки оно растает и сделает начинку мягче.

Для лёгкой кислинки можно сбрызнуть яблоки лимонным соком. Это особенно хорошо работает со сладкими сортами.

Если пирог готовится для детей, корицы можно взять совсем немного, а сверху добавить сахарную пудру уже перед подачей.

Для более праздничного варианта добавьте к яблокам горсть изюма, дроблёных орехов или тонкие ломтики груши.

Как хранить яблочный пирог

Лучше всего этот пирог есть в день приготовления, пока тесто мягкое, а яблоки ароматные. Но он спокойно хранится 1–2 дня в закрытом контейнере.

В холодильнике пирог станет плотнее, поэтому перед подачей его можно слегка подогреть в микроволновке или духовке.

Если оставить выпечку открытой, тесто быстрее подсохнет. Поэтому после полного остывания пирог лучше накрыть крышкой, плёнкой или перевернутой миской.

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