Samsung представила кондиционеры Bespoke AI WindFree с ИИ

Samsung представила обновлённую линейку сплит-систем Bespoke AI WindFree, оснащённых искусственным интеллектом. Модели рассчитаны на помещения площадью 25, 35, 50 и 60 квадратных метров и требуют отдельного комплекта внутреннего и внешнего блоков для каждой комнаты.

Внутренний блок использует технологию WindFree для равномерного распределения воздуха без сквозняков. Максимальная длина магистрали — 15 метров, перепад высот — 8 метров. Применён новый фреон R32, обеспечивающий эффективное теплоотведение и возможность дозаправки. Уровень шума в основном находится в диапазоне 19–22 дБ, достигая 38 дБ на максимуме. В комплекте предусмотрены антибактериальный фильтр и фильтр PM1.0 для задержки мелких частиц.

Устройство оснащено лазерным датчиком качества воздуха и датчиком движения, который автоматически регулирует направление потока. Управление возможно через пульт или приложение SmartThings. Искусственный интеллект оптимизирует режимы работы, включая быстрое охлаждение и осушение, что снижает энергопотребление до 30%. Об этом сообщает Российская газета.