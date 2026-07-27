Почему американцу не понравилось российское молоко: дело не только во вкусе

Обычный пакет молока может удивить иностранца сильнее, чем квас, холодец или чёрная икра. Для россиян это повседневный продукт из холодильника, а для человека, выросшего в другой пищевой культуре, — совсем другой вкус, запах и ощущение во рту.

В соцсетях снова обсуждают ролики, где американцы пробуют российские продукты и неожиданно «застревают» именно на молоке. В комментариях сразу вспоминают гормоны, пастеризацию и «других коров», но при проверке оказывается: главная причина куда проще — привычка, рацион животных, жирность и разная культура потребления молочных продуктов.

Российское молоко и американское: почему вкус кажется другим

Молоко воспринимается человеком не только как продукт, но и как вкус детства. Если человек с ранних лет пьёт молоко одной жирности, с определённым запахом и степенью обработки, любое отклонение кажется странным.

Российское молоко может показаться американцу более «плотным», выраженным или непривычным по послевкусию. Особенно если он пробует не обезжиренный вариант, а молоко 2,5–3,2% жирности, к которому многие россияне привыкли с детства.

«Вкус молока складывается из жирности, корма, обработки и свежести. Но решающим часто становится не химия, а привычка человека к определённому профилю вкуса», пояснил технолог молочного производства Андрей Мельников.

Именно поэтому один человек говорит, что молоко «настоящее», а другой морщится и считает его слишком насыщенным.

Миф о пастеризации: правда ли в США молоко другое

Популярное объяснение звучит так: в России молоко якобы просто пастеризуют, а в США почти всё ультрапастеризуют, поэтому вкус отличается. Это упрощение.

В США обычное молоко из холодильника тоже проходит пастеризацию. Федеральные правила требуют обязательной пастеризации молока и молочных продуктов, предназначенных для продажи между штатами, а документы FDA регулируют требования к молочной продукции.

Классическая высокотемпературная кратковременная пастеризация предполагает нагрев примерно до 72°C на 15 секунд. Такой подход используется и в разных странах, включая Россию и США.

Ультрапастеризованное молоко тоже есть на американском рынке, но оно не объясняет всю разницу. Важнее то, к какому продукту привык конкретный человек: обычному пастеризованному молоку, обезжиренному, органическому, ультрапастеризованному или растительным напиткам вместо молока.

Миф о гормонах роста в американском молоке

Ещё один частый аргумент — гормон rBST, который в США разрешён для увеличения надоев. Действительно, FDA указывает, что bovine somatotropin, или bST, одобрен как препарат для повышения молочной продуктивности коров.

Но из этого не следует, что именно гормоны определяют вкус американского молока. За последние годы многие производители и торговые сети перешли на маркировку rBST-free, потому что покупатели предпочитают молоко без использования таких препаратов.

«Гормональная версия звучит громко, но вкус молока чаще меняют корм, жирность, термическая обработка и ожидания потребителя», отметил технолог Андрей Мельников.

В России подобная тема обсуждается реже, но это не значит, что разница во вкусе автоматически связана с «химией». Большинство покупателей просто сравнивает не лабораторные показатели, а личное ощущение от глотка.

Породы коров: действительно ли всё решают «наши» бурёнки

Есть мнение, что российское молоко отличается из-за местных пород коров, а американское — из-за голштинской породы. В реальности всё сложнее.

Голштинская порода широко используется в молочном животноводстве по всему миру, включая Россию. В отечественном молочном стаде давно распространены голштинизированные линии, а научные публикации о российском скотоводстве описывают влияние голштинизации на чёрно-пёстрый скот, например в материалах Springer.

Порода влияет на продуктивность и состав молока, но не работает как единственное объяснение вкуса. Даже молоко от коров одной породы может отличаться в зависимости от кормов, сезона, региона, условий содержания и переработки.

Летом молоко может иметь один оттенок вкуса из-за зелёных кормов, зимой — другой из-за силоса, сена и концентратов. Для человека, который пьёт молоко регулярно, эти нюансы почти незаметны. Для иностранца — могут быть неожиданными.

Жирность и сладость: почему американец мог скривиться

В США многие потребители привыкли к молоку reduced fat, low fat или skim milk — то есть с пониженной жирностью или почти без жира. В России же популярны варианты 2,5% и 3,2%, а фермерское молоко может быть ещё плотнее.

Жирность влияет не только на калорийность, но и на вкус. Более жирное молоко кажется округлым, насыщенным и «сливочным». Тем, кто привык к лёгкому молоку, оно может показаться тяжёлым.

Есть и обратный эффект. Если американец привык к более нейтральному или сладковатому молоку, российское пастеризованное может показаться ему «коровьим», кислым или слишком выраженным по запаху, хотя продукт при этом остаётся нормальным.

Почему кисломолочные продукты удивляют ещё сильнее

Для россиян кефир, ряженка, сметана и творог — обычная часть рациона. Для многих американцев это почти гастрономическая экзотика.

В США есть йогурт, sour cream и cottage cheese, но они не полностью совпадают с российскими продуктами по вкусу и текстуре. Поэтому человек, который впервые пробует кефир или ряженку, может воспринимать кислинку как признак испорченности, хотя для нас это нормальный вкус ферментации.

Именно этот опыт влияет и на восприятие молока. Если человек не привык к выраженному молочному вкусу, он быстрее замечает то, что местные жители давно считают обычным.

Как понять, какое молоко понравится иностранцу

Если хочется угостить человека из США российским молоком без резкого эффекта, лучше начать с привычного варианта: пастеризованного, охлаждённого, не слишком жирного, без яркого фермерского запаха.

Молоко 2,5% будет мягче, чем более жирное. Ультрапастеризованное может показаться нейтральнее, потому что его вкус часто более ровный и «стерильный».

Фермерское молоко лучше предлагать уже после объяснения. Для россиянина оно может быть символом натуральности, а для иностранца — слишком насыщенным и непривычным.

Почему ролики с дегустацией набирают миллионы просмотров

Зрителям нравится наблюдать не за экзотикой, а за столкновением привычек. Когда иностранец пробует что-то заведомо необычное, реакция ожидаема. Но когда он удивляется обычному молоку, это цепляет сильнее.

Такие видео напоминают: вкус не универсален. То, что в одной стране считается нормой, в другой воспринимается как странность. И это касается не только молока, но и хлеба, сметаны, творога, супов, солений и напитков.

Главная неожиданность в том, что объяснение часто не в страшных мифах. Не обязательно искать гормоны, «неправильных коров» или тайную технологию. Иногда человеку просто непривычны жирность, запах, температура подачи и сама идея пить молоко как самостоятельный продукт.

Что в итоге

Американцу могло не понравиться российское молоко не потому, что с ним «что-то не так». Скорее всего, он столкнулся с другим вкусовым стандартом: иной жирностью, другим профилем обработки, кормовой базой и культурой потребления.

Мифы о пастеризации, гормонах и породах коров объясняют только часть картины, а иногда и вовсе уводят в сторону. Настоящая причина чаще всего проще: молоко — продукт привычки.

Для россиян его вкус связан с домом, кашей, блинами и детством. Для иностранца это может быть просто странный напиток из чужого холодильника. И именно поэтому обычный пакет молока способен вызвать больше эмоций, чем самые дорогие деликатесы.

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