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Теперь это закон. Правила переводов изменятся

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент России Владимир Путин подписал поправки, по которым банки должны будут открыто указывать условия денежных переводов и применения платежных инструментов. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2027 года, сообщает KONKURENT.RU.

Изменения коснутся кредитных организаций, которые имеют лицензию на перевод денежных средств. Банкам предстоит размещать сведения об условиях оказания таких услуг в клиентских офисах, а также публиковать их на своих сайтах.

Поправки распространяются в том числе на операции через Систему быстрых платежей. Также в документе говорится об условиях выпуска, обслуживания и приема электронных средств платежа.

При этом исключение предусмотрено для платежных инструментов, которые используются при операциях с электронными деньгами. Эти средства под новые требования не подпадают.

После вступления закона в силу клиенты смогут заранее получать данные о тарифах, комиссиях и других условиях перевода. У банков остается больше года, чтобы подготовить внутренние правила и обновить информацию на своих сайтах.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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