Новости Татарстана

В Мамадыше начался масштабный ремонт дорог

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Мамадышском районе Татарстана начался масштаб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Мамадышском районе приступили к масштабному ремонту дорог. Местные власти направили на эти цели рекордную сумму — 2,375 млрд рублей. Такого объема финансирования дорожной отрасли в районе еще не было. Деньги пойдут на восстановление асфальтового покрытия на самых проблемных участках. Работы начались сразу на нескольких объектах. Дорожники планируют завершить ремонт до конца строительного сезона. Обновление затронет как междугородние трассы, так и внутрипоселковые дороги.

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