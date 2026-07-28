Технологии

Микродрон Tornyol Systems впервые сбил насекомое в воздухе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Стартап Tornyol Systems показал, как его микродрон весом 40 граммов перехватывает летящее насекомое. На опубликованном видео дрон захватывает мотылька, что должно продемонстрировать возможность борьбы с комарами — переносчиками опасных заболеваний.

Устройство использует сонар с фазированной решёткой LeSonar2, 380 микрофонов, датчики от автомобильных парктроников и чип Artix-7 FPGA. Это позволяет ему создавать трёхмерную карту пространства и определять положение насекомых с точностью до 0,1 миллиметра. Дрон обучен различать звук крыльев комаров и удерживать их на расстоянии до 8 метров.

Пока это не серийная версия — управление ведётся с персонального компьютера. Разработчики планируют сделать дрон полностью автономным. Жители США уже могут оформить предзаказ за $100 или подписку за $50 в месяц. По данным Tornyol Systems, ежегодно от укусов комаров умирают 700 тысяч человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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