Мошенники воруют Telegram без пароля через фальшивое обновление Windows

Киберполиция России предупредила о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники распространяют вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows». После запуска она крадет данные сессии мессенджера, позволяя войти в аккаунт без пароля и СМС.

Эксперт Александр Токаренко пояснил, что программа-сниффер перехватывает все данные с компьютера, включая сохраненные cookies. Злоумышленник получает полный образ устройства и может под видом жертвы входить в Telegram, а также в другие приложения — WhatsApp, клиент-банк и т.д.

Украденные данные используют для шантажа, оформления кредитов, спам-рассылок. Токаренко советует минимизировать важные данные на устройствах, использовать отдельную цифровую карту для платежей, скачивать программы только из официальных источников и обновлять систему только через штатные функции.