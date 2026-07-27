Технологии

Мошенники воруют Telegram без пароля через фальшивое обновление Windows

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Киберполиция России предупредила о новой схеме ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Киберполиция России предупредила о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники распространяют вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows». После запуска она крадет данные сессии мессенджера, позволяя войти в аккаунт без пароля и СМС.

Эксперт Александр Токаренко пояснил, что программа-сниффер перехватывает все данные с компьютера, включая сохраненные cookies. Злоумышленник получает полный образ устройства и может под видом жертвы входить в Telegram, а также в другие приложения — WhatsApp, клиент-банк и т.д.

Украденные данные используют для шантажа, оформления кредитов, спам-рассылок. Токаренко советует минимизировать важные данные на устройствах, использовать отдельную цифровую карту для платежей, скачивать программы только из официальных источников и обновлять систему только через штатные функции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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