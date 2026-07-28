Новости Татарстана

Татарстан нарастил поставки льна и гороха в Китай

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан увеличил поставки зерновых и масличны...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

За первое полугодие этого года Татарстан отправил в Китай 31 тысячу тонн зерновой продукции — на 56 процентов больше, чем год назад. Такие данные приводят в региональном минсельхозе.

В течение шести месяцев из республики в КНР ушли 5 партий сушеного гороха, 4 партии льна и 2 партии нерафинированного рапсового масла. Всё — по железной дороге.

Экспорт гороха достиг 14,1 тысячи тонн, льна — 11,8 тысячи (плюс 41 процент к прошлому году). Рапсового масла отгрузили 7,7 тысячи тонн — рост на 17 процентов.

В минсельхозе отметили: Китай заметно увеличил закупки зернобобовых и масличных, хотя номенклатура сузилась — годом ранее в КНР везли еще овес и свекловичный жом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

Интересное в Казани

день назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

средство для выведения плесени

Новости России

день назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Технологии

4 часа назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

установка антивируса на ноутбук цена в Москве

Технологии

12 часов назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Новости Татарстана

день назад

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая

Технологии

14 часов назад

Мошенники воруют Telegram без пароля через фальшивое обновление Windows

Технологии

7 часов назад

В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару
Технологии
48 минут назад

HONOR раскрыла детали камер Robot Phone и назвала дату презентации

HONOR раскрыла характеристики камер смартфона R...

Технологии

2 часа назад

Микродрон Tornyol Systems впервые сбил насекомое в воздухе

Интересное в Казани

22 часа назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

Технологии

3 часа назад

Ученые ДВФУ создали программу для робота-тренажера, ускоряющую реабилитацию рук

Кулинария

4 часа назад

Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут
В Мамадыше начался масштабный ремонт дорог
Новости Татарстана
11 часов назад

В Мамадыше начался масштабный ремонт дорог

Технологии

13 часов назад

Лесные пожары связали с ростом обращений из-за мигрени

Новости России

13 часов назад

Инспектор ДПС требует лишнее: три просьбы водитель вправе отклонить

Новости Казани

15 часов назад

Казанец на мопеде врезался в столб и погиб
В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрыва...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрывается за фасадами самого молодого города России