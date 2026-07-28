Татарстан нарастил поставки льна и гороха в Китай

За первое полугодие этого года Татарстан отправил в Китай 31 тысячу тонн зерновой продукции — на 56 процентов больше, чем год назад. Такие данные приводят в региональном минсельхозе.

В течение шести месяцев из республики в КНР ушли 5 партий сушеного гороха, 4 партии льна и 2 партии нерафинированного рапсового масла. Всё — по железной дороге.

Экспорт гороха достиг 14,1 тысячи тонн, льна — 11,8 тысячи (плюс 41 процент к прошлому году). Рапсового масла отгрузили 7,7 тысячи тонн — рост на 17 процентов.

В минсельхозе отметили: Китай заметно увеличил закупки зернобобовых и масличных, хотя номенклатура сузилась — годом ранее в КНР везли еще овес и свекловичный жом.