Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Новый тип топлива для космических двигателей может существенно снизить стоимость развертывания спутниковых систем. Инженеры Московского авиационного института и МФТИ разработали плазменный двигатель, работающий на криптоне. Об этом 28 июля сообщили «Известия».

Двигатель рассчитан на многократные включения и выключения, а его ресурс составляет не менее 7,5 тысяч часов. В космосе устройство сможет функционировать более семи лет.

Как пояснил руководитель проекта Александр Богатый, ранее в России не занимались созданием двигателей на криптоне из-за доступности более эффективного, но дорогого ксенона. Однако потребность в дешевых многоспутниковых группировках заставила искать новые решения.

Криптон уступает ксенону по эффективности, но его производство в больших объемах в 5–10 раз дешевле. Это делает его привлекательным для масштабных орбитальных систем.