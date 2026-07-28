HONOR раскрыла детали камер Robot Phone и назвала дату презентации

HONOR подтвердил, что презентация необычного смартфона Robot Phone состоится 12 августа. На мероприятии, посвященном мобильной фотографии, компания раскрыла характеристики камер и объявила о партнерстве с немецким производителем кинооборудования ARRI.

Основной модуль получил 200 Мп сенсор формата 1/1,28 дюйма с объективом f/1.6, установленный на трёхосевом карданном подвесе. Дополняют его 50 Мп ультраширокоугольная камера и 200 Мп перископический телеобъектив. За обработку изображений отвечает новый чип HONOR Yuguang H1, а мотор подвеса весит всего 2,6 грамма. Компания зарегистрировала более 100 патентов при разработке Robot Phone.

Сотрудничество с ARRI обеспечит профессиональные функции видеосъёмки: поддержку Log-C, фирменные LUT-профили для цветокоррекции и фиксацию параметров фокусировки, экспозиции и баланса белого. Также реализована система стабилизации AIMAGE 2.0 для плавного видео при движении. Вся обработка изображений выполняется локально. Официальный анонс Robot Phone намечен на 12 августа, а наработки лягут в основу будущих устройств, включая серию Magic 9.