Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая

Три района Татарстана — Тукаевский, Заинский и Новошешминский — собирают больше 50 центнеров зерна с гектара. Это рекордные показатели для республики.

Заинский район одним из первых начал уборочную. На поля вышли три десятка комбайнов, техника обеспечена топливом без перебоев. Здесь предстоит убрать 34 тысячи гектаров. Глава района Разиф Каримов оценивает озимую пшеницу в 60 центнеров с гектара.

В Азнакаевском районе аграрии хозяйства «Азнакай» работают тремя комбайнами. Им нужно убрать зерновые с 40 тысяч гектаров и еще 20 тысяч — технические культуры. Глава района Марсель Шайдуллин надеется на 30 центнеров ячменя и гречихи.

Нурлатский район тоже вступил в страду. В хозяйстве «Нурлат-Агро» обмолачивают озимую пшеницу на 2,5 тысячах гектаров, зерно сразу отправляют на элеватор. Глава района Дамир Ишкинеев желает всем убрать без потерь.

Сейчас средняя урожайность озимой пшеницы по республике — 42 центнера с гектара, рапса — 21 центнер. В лидерах — Заинский, Тукаевский и Новошешминский районы.