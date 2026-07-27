Новости Татарстана

Более 50 центнеров с гектара: три района Татарстана бьют рекорды урожая

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Три района Татарстана собирают рекордный урожай...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Три района Татарстана — Тукаевский, Заинский и Новошешминский — собирают больше 50 центнеров зерна с гектара. Это рекордные показатели для республики.

Заинский район одним из первых начал уборочную. На поля вышли три десятка комбайнов, техника обеспечена топливом без перебоев. Здесь предстоит убрать 34 тысячи гектаров. Глава района Разиф Каримов оценивает озимую пшеницу в 60 центнеров с гектара.

В Азнакаевском районе аграрии хозяйства «Азнакай» работают тремя комбайнами. Им нужно убрать зерновые с 40 тысяч гектаров и еще 20 тысяч — технические культуры. Глава района Марсель Шайдуллин надеется на 30 центнеров ячменя и гречихи.

Нурлатский район тоже вступил в страду. В хозяйстве «Нурлат-Агро» обмолачивают озимую пшеницу на 2,5 тысячах гектаров, зерно сразу отправляют на элеватор. Глава района Дамир Ишкинеев желает всем убрать без потерь.

Сейчас средняя урожайность озимой пшеницы по республике — 42 центнера с гектара, рапса — 21 центнер. В лидерах — Заинский, Тукаевский и Новошешминский районы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

Интересное в Казани

час назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

плесень в туалете как избавиться

Технологии

день назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

3 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

ремонт ноутбуков apple macbook в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

день назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Кулинария

день назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Новости России

день назад

Wildberries и Ozon обновляют сервисы: покупателей предупредили о нюансах

Технологии

день назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub
Экономика
53 минуты назад

Минвостокразвития подтвердило 105 энергопроектов на 3,3 ГВт

Минвостокразвития верифицировало 105 проектов н...

Кулинария

4 часа назад

Домашние хот-доги с сыром: соус делает их вкуснее фастфуда

Интересное в Казани

32 минуты назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

Технологии

5 часов назад

ChatGPT выдавал инструкции по созданию биологического оружия

Технологии

10 часов назад

Разнообразие в питании оказалось ключом к здоровью кишечника и иммунитету
Capcom раскрыла причину обилия ремейков Residen...
Технологии
15 часов назад

Capcom раскрыла причину обилия ремейков Resident Evil

Новости Казани

12 часов назад

В Казани после 11 лет реставрации открыли храм Николы Тульского

Новости России

13 часов назад

Бесплатная парковка для новых авто: кому могут дать год без оплаты

Новости Казани

14 часов назад

В станице Казанской отметили 330-летие российского флота
«Я устал учить новичков, которые уходят через н...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве