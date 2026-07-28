В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару

Пребывание смартфона на солнце в жару запускает необратимые деструктивные процессы в аккумуляторе — разрушение батареи ускоряется в 3–5 раз. Об этом предупредили в Казанском федеральном университете.

Как объяснила профессор кафедры общей физики КФУ Рушана Еремина, опасная температура для телефона — выше 45 градусов. Из-за нагрева увеличивается скорость ионов в электролите, меняется химическая реакция, выделяется газ, который давит на батарею изнутри.

Спасти перегретый гаджет, по словам эксперта, можно, положив его на холодную металлическую поверхность или даже в холодильник. Но главный совет — не оставлять смартфон на солнце и в жару держаться в тени. «Пользоваться техникой внутри холодильника достаточно сложно», — иронично заметила Еремина.