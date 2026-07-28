Технологии

В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пребывание смартфона на солнце в жару запускает необратимые деструктивные процессы в аккумуляторе — разрушение батареи ускоряется в 3–5 раз. Об этом предупредили в Казанском федеральном университете.

Как объяснила профессор кафедры общей физики КФУ Рушана Еремина, опасная температура для телефона — выше 45 градусов. Из-за нагрева увеличивается скорость ионов в электролите, меняется химическая реакция, выделяется газ, который давит на батарею изнутри.

Спасти перегретый гаджет, по словам эксперта, можно, положив его на холодную металлическую поверхность или даже в холодильник. Но главный совет — не оставлять смартфон на солнце и в жару держаться в тени. «Пользоваться техникой внутри холодильника достаточно сложно», — иронично заметила Еремина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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